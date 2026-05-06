Ежедневная аудитория MAX превысила 85 млн пользователей — бизнес запустил уже 150 тыс чат-ботов в мессенджере

Ежедневная аудитория национального мессенджера MAX превысила 85 млн пользователей, сообщили в пресс-службе компании. В мессенджере создано более 7 млн каналов с суммарной аудиторией 300 млн подписчиков. Заинтересованность бизнеса в функциях MAX также растёт — спрос на чат-боты и мини-приложения за март — середину апреля увеличился на 35%.

Пользователи MAX создали более 7 млн каналов

С момента запуска в марте 2026 года национальный мессенджер установили более 120 млн человек. Сейчас в MAX создано более 7 млн приватных и публичных каналов, общая аудитория которых достигла 300 млн человек.

Зарубежная аудитория MAX также растёт — сейчас мессенджером пользуются 8 млн иностранцев. Ежедневно они совершают 1,7 млн звонков и отправляют более 23 млн сообщений. Зарегистрироваться в мессенджере могут жители 40 стран — из СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

За время существования мессенджера пользователи отправили более 150 млрд сообщений и совершили свыше 6 млрд звонков.

Бизнес использует MAX для автоматизации продаж и коммуникации с клиентами

Весной 2026 года также вырос интерес бизнеса к мессенджеру — особенно к разработке чат-ботов и мини-приложений в MAX. По данным провайдера цифровых сервисов Morizo, количество запросов на создание сложных решений выросло на 35% по сравнению с началом года. Всего на платформе уже создано более 150 тыс. чат-ботов.

Наиболее востребованы чат-боты в следующих отраслях:

медицинский сектор — 30% запросов;

управляющие компании и ЖКХ — 27%;

логистика и снабжение — 22%;

крупный ритейл и корпоративный бизнес — 17%.

Клиники и медицинские центры применяют чат-ботов в MAX для записи пациентов и интеграции с CRM — автоматизация разгружает до 70% работы администраторов.

Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации используют ботов для сбора заявок, обработки показаний счетчиков и проведения онлайн-голосований жильцов. В логистике и снабжении с помощью мессенджера общаются с клиентами и отслеживают доставки.

Крупный ритейл и бизнес в MAX автоматизируют оформление заказов и обработку обращений покупателей.

Контекст

В марте 2026 года мессенджер открыл доступ к Платформе для партнёров для всех российских компаний. Бизнес получил возможность подключать чат-боты для автоматизации коммуникации, более 30 интеграций с CRM, а также создавать онлайн-витрины и продавать товары прямо внутри приложения.

Ещё в марте аудитория MAX достигла 107 млн человек, а количество ежедневных пользователей составило 77 млн.