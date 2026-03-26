Количество пользователей MAX достигло 107 млн с момента запуска в 2025-м: ежедневная аудитория — 77 млн человек

С момента запуска 26 марта 2025 года в мессенджере MAX зарегистрировались более 107 млн пользователей, включая более 5 млн из-за рубежа. Ежедневная аудитория сервиса в марте 2026 года превысила 77 млн человек. С начала 2026 года команда MAX внедрила несколько ключевых функций: открыла бизнес-платформу для всех предпринимателей, запустила верификацию каналов и добавила англоязычный интерфейс приложения.

Количество каналов в MAX достигло 3,6 млн

Как сообщили в пресс-службе MAX, в мессенджере зарегистрировано 3,6 млн приватных и публичных каналов, включая каналы СМИ, блогеров и лидеров мнений. Общее число подписок на каналы превысило 200 млн.

Приложение доступно пользователям из 40 стран, включая государства СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Число иностранных пользователей превысило 5 млн.

В среднем пользователи отправляют более 1,5 млрд сообщений и совершают около 30 млн звонков ежедневно.

Платформу для бизнеса открыли для 8 млн компаний

Ранее команда мессенджера MAX расширила функции приложения для бизнеса: все российские компании получили доступ к Платформе для партнёров.

Теперь более 8 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут выстраивать полный цикл взаимодействия с клиентом внутри мессенджера.

В числе доступных инструментов — чат-боты для автоматизации коммуникации и более 30 интеграций с CRM и дополнительными сервисами. Через платформу бизнес может создавать онлайн-витрины и мини-приложения, а также продавать товары и услуги внутри мессенджера без перехода на внешние площадки.

Запущена верификация каналов для авторов

В середине марта 2026 года мессенджер внедрил систему верификации каналов для авторов с аудиторией от 10 тыс. подписчиков.

Для получения отметки A+ необходимо зарегистрировать канал в реестре Роскомнадзора через «Госуслуги» и подтвердить заявку через чат-бот «Метка A+».

После проверки регулятором отметка появляется в профиле канала.

В приложении появился английский интерфейс

В марте 2026 года пользователи MAX получили возможность использовать англоязычную версию приложения. Интерфейс на другом языке доступен для чатов, звонков и управления настройками. Возможности сервиса остаются прежними.

На Android язык можно изменить внутри приложения — через раздел «Язык приложения» в профиле. На iOS переключение осуществляется через системные настройки устройства.

Подробнее о возможностях мессенджера Max — в обзоре Russian Business.