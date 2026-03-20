MAX открыл доступ к бизнес-инструментам для всех: компании смогут работать с клиентами и продажами через мессенджер
Компании смогут автоматизировать бизнес через чат-боты, CRM и мини-приложения
MAX открыл доступ к Платформе для партнёров для всех российских компаний. Как сообщили в пресс-службе мессенджера, теперь к бизнес-функционалу могут подключиться более 8 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ранее платформа работала в ограниченном режиме и была доступна только части бизнеса.
О расширении функционала сообщали до официального запуска
О планах масштабировать платформу для бизнеса ранее писал «Коммерсант». Тогда речь шла о развитии инструментов и постепенном расширении доступа для компаний.
Платформа для партнёров MAX была запущена 23 октября 2025 года. На первом этапе подключиться могли не все — только компании, зарегистрированные в России и размещённые в RuStore или на платформе МСП.РФ. Как ранее сообщали в пресс-службе мессенджера, число партнёров платформы составляло около 145 тыс. компаний.
Компании смогут выстроить полный цикл работы с клиентом внутри MAX
Теперь любые компании подключиться к платформе через мессенджер. Бизнес получает доступ к инструментам для работы с клиентами внутри MAX:
- чат-боты для автоматизации коммуникации;
- более 30 интеграций с CRM и сервисами для управления клиентскими взаимодействиями.
В пресс-службе MAX сообщили, что компании также могут:
- создавать онлайн-витрины и веб-сайты в формате мини-приложений;
- продавать товары и услуги прямо внутри мессенджера, без перехода на внешние площадки.
Также в платформе можно интегрировать Цифровой ID для подтверждения возраста или льготного статуса пользователя. Этот инструмент применяется в тех случаях, когда нужно подтвердить данные клиента, уточнили в компании.
Платформа развивает инструменты для работы с пользователями
MAX параллельно расширяет набор инструментов для авторов и бизнеса. В марте 2026-го платформа запустила систему верификации каналов для авторов с аудиторией от 10 тыс. подписчиков.
Подтверждённые каналы получат отметку A+ и смогут подключать донаты. Таким образом, компании смогут воспользоваться дополнительными инструментами для работы с аудиторией.
Общая аудитория MAX достигла 100 млн пользователей
На начало марта аудитория мессенджера составила 100 млн пользователей. В пресс-слубжбе мессенджера уточнили, что каждый день пользователи отправляют более 1 млрд сообщений и совершают около 28 млн звонков. С момента запуска ( 26 марта 2025 года) пользователи отправили 62 млрд сообщений и совершили более 3 млрд звонков.
