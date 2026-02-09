Мессенджер Max откроет доступ к бизнес-платформе для всех

Мессенджер Max планирует открыть бизнес-платформу для всех российских компаний уже весной 2026 года, сообщает «Коммерсант». Сейчас пользоваться сервисом могут только отдельные категории организаций. Правда, участники рынка полагают, что сначала Max представит только базовый пакет бизнес-инструментов.

К бизнес-платформе Max подключены менее 1% организаций в России

В 2026 году Max хочет расширить свою бизнес-платформу: в планах мессенджера — открыть доступ к функциям для всех типов компаний. Речь идёт о возможности создавать бизнес-аккаунты в Max и использовать инструменты для работы с клиентами внутри мессенджера.



По данным «Коммерсанта», сегодня функционалом платформы пользуются менее 1% российских коммерческих организаций — это малый и средний бизнес, а также компании, у которых уже есть своё приложение в RuStore. Как пишет издание, это существенно ограничивает число пользователей мессенджера.

При этом до сих пор на платформе представлен только базовый набор доступных инструментов. По словам собеседника издания, в Max сейчас доступен лишь чат-бот с линейной логикой — без сложных интерактивных элементов.

Сегодня платформу Max используют 145 тыс. бизнес-партнёров

В компании подчёркивают, что интеграция решений в мессенджер уже возможна для партнёрских компаний и государственных организаций. По данным Max, число партнёров платформы превышает 145 тыс.

С помощью платформы можно настраивать чат-боты для клиентов, внедрять мини-приложения и вести корпоративные каналы. Рынок для такого сервиса обширен: в стране работают около 2,6 млн коммерческих компаний, сообщают «Известия».

Бизнес заинтересован в Max, но пока это только дополнительный канал связи

Гендиректор платформы RetailCRM Дмитрий Бороздин подтверждает «Коммерсанту» наличие точечных запросов со стороны компаний на бизнес-интеграции с Max. По его словам, часть бизнеса рассматривала переход в новый мессенджер, однако ожидала появления более широких возможностей.

Партнёр практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов в разговоре с «Коммерсантом» отмечает, что Max уже стал для бизнеса дополнительным способом связи с клиентами. Но, по его словам, ждать от мессенджера, которому нет и года, полного набора бизнес-инструментов — нереалистично.

Контекст

Мессенджер Max уже становится официальным каналом для важных сообщений: «Госуслуги» начали отказываться от СМС-кодов для входа, предлагая подтверждать его через Max. Минцифры также прорабатывает возможность перевода банковских уведомлений на цифровую платформу.

Для операторов связи такой шаг грозит потерей доходов — эксперты оценивают потенциальный ущерб до 15 млрд рублей в год. Банкам же переход выгоден, так как позволит снизить издержки на дорожающие СМС-коды.