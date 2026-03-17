Мессенджер MAX теперь доступен на английском языке: для этого нужно поменять настройки в приложении или на телефоне
Новая версия приложения должна сделать работу с сервисом более понятной для иностранных пользователей
Пользователи мессенджера MAX теперь могут использовать англоязычную версию приложения. Переключение языка доступно в настройках: на Android — внутри приложения, на iOS — через системные настройки устройства. Обновлённая версия приложения упрощает навигацию внутри платформы для иностранцев.
Английский интерфейс доступен для чатов и звонков
После обновления пользователи могут выполнять основные действия в сервисе MAX на английском языке. В новой версии доступны:
- создание групповых чатов;
- организация видеозвонков;
- управление настройками мессенджера.
Возможности сервиса остаются прежними, меняется только язык интерфейса.
Поменять язык можно в настройках мессенджера или телефона
Для перехода на английский интерфейс нужно установить обновление приложения на телефон и поменять настройки языка.
Пользователи ОС Android могут выбрать язык внутри сервиса — для этого нужно зайти в раздел «Язык приложения» в профиле. Владельцы устройств на iOS должны будут поменять язык в настройках смартфона.
Контекст
В марте 2026 года мессенджер MAX достиг отметки в 100 млн пользователей, при этом ежедневно сервисом пользуются около 70 млн человек, сообщили в компании. Ежесуточно в приложении отправляется свыше 1 млрд сообщений и совершается порядка 28 млн звонков; суммарно с момента запуска пользователи отправили 62 млрд сообщений и совершили более 3 млрд звонков.
В экосистеме платформы уже сформировалось 25,5 млн групповых чатов и 2,2 млн публичных и закрытых каналов, а общий объём видеосообщений достиг 470 млн.
С конца февраля в MAX доступен Цифровой ID. Это единый профиль пользователя, который работает как универсальный ключ для входа в мессенджер и связанные сервисы: один аккаунт заменяет несколько регистраций и упрощает авторизацию, одновременно снижая число фейковых профилей.
Уже сейчас через MAX можно подтвердить личность при входе на Госуслуги, покупке товаров с маркировкой «18+» и оформлении льгот, а функция подтверждения возраста доступна более чем в 40 тыс. магазинов — для этого достаточно отсканировать QR-код и пройти проверку в приложении.
Дополнительно через мессенджер уже можно записаться к врачу — функция доступна в 60 регионах и будет расширяться; при первом использовании требуется авторизация через Госуслуги, далее — упрощённый доступ. Также через MAX можно закрыть больничный.
