Все магазины начнут принимать подтверждение возраста через Max: требование может вступить в силу 1 сентября 2026-го

Все торговые точки в России должны будут обеспечить возможность подтверждения возраста покупателей через мессенджер Max, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ. Требование может вступить в силу с 1 сентября 2026 года. При этом покупатели смогут самостоятельно выбирать способ предъявления документов.

Магазины должны заранее подготовить всю необходимую техническую инфраструктуру

По информации издания, через мессенджер Max пользователи также смогут подтвердить личность, воспользоваться программами лояльности и подтвердить право на получение льгот в магазине. Документ, с котором ознакомился ТАСС, обязывает магазины заранее подготовить необходимую техническую инфраструктуру, чтобы к осени такая функция была доступна во всех торговых точках.

При этом переход на электронный формат не отменяет действия бумажных документов — покупатель сам вправе решить, какой способ подтверждения возраста выбрать.

Цифровая идентификация должна ускорить обслуживание

Некоторые ритейлеры уже начали внедрять подобные решения. В отдельных магазинах покупатели могут подтверждать возраст и льготный статус с помощью QR-кода в приложении Max. Речь идёт о «Цифровом ID», который появился в мессенджере в феврале. Он уже используется, например, на маркетплейсе Ozon, а также более чем в 70 тыс. торговых точек.

Расширение цифровой идентификации позволит ускорить обслуживание покупателей и упростит доступ к сервисам в рознице.

Контекст

В марте 2026 года аудитория мессенджера Max достигла 100 млн пользователей. Ежедневно сервисом пользуются около 70 млн человек: пользователи отправляют более 1 млрд сообщений и совершают примерно 28 млн звонков в сутки.

С момента запуска на платформе было отправлено 62 млрд сообщений, совершено свыше 3 млрд звонков и записано около 470 млн видеосообщений. В Max создано 25,5 млн групповых чатов и 2,2 млн публичных и приватных каналов.

Мессенджер также планирует весной 2026 года открыть бизнес-платформу для всех российских компаний. Сейчас доступ к инструментам сервиса имеют лишь отдельные категории организаций — менее 1% коммерческих компаний в стране. На платформе уже зарегистрировано более 145 тыс. партнёров, которые используют чат-боты, мини-приложения и корпоративные каналы.

