«Яндекс Маркет» дал бизнесу доступ к своей инфраструктуре

«Яндекс Маркет» запустил сервис «Фулфилмент» для внешних интернет-магазинов и продавцов с других маркетплейсов. Как сообщили в компании, сторонние предприниматели получили доступ к логистической инфраструктуре «Яндекс Маркета» по всей стране — от хранения до доставки. Новый сервис рассчитан на малый и средний бизнес: он подходит как для запуска онлайн-продаж, так и для масштабирования объёмов.

Полный цикл — от приемки до утилизации

Как отметили в «Яндекс Маркете», сервис покрывает весь логистический процесс: приемку, хранение, обработку брака и утилизацию. Через «Фулфилмент» можно подготовить поставку для пополнения склада собственного магазина или другого маркетплейса, а также организовать доставку заказов клиентам.

Компания предлагает формат аутсорсинга — предприниматель передаёт логистику «Яндекс Маркету» и не инвестирует в собственную инфраструктуру.

Более 15 тысяч пунктов выдачи и доставка на следующий день

Заказы можно доставлять «до двери» уже на следующий день или направлять в сеть, которая насчитывает более 15 тыс. ПВЗ по всей стране.

Крупные онлайн-магазины и продавцы, работающие в нескольких каналах, могут передать «Яндекс Маркету» все операционные процессы. Это ускоряет сроки доставки и сокращает расходы. Бизнесу не нужно искать новые склады или увеличивать курьерский штат для выполнения заказов.

Подключение отдельных операций под задачи бизнеса

Сервис можно использовать как полностью, так и частично. Например, хранить товары на складах «Яндекс Маркета» или передать компании только доставку заказов с собственного сайта. Для этого предусмотрена интеграция с «Яндекс KIT».

«Яндекс KIT» — это облачная SaaS‑платформа Яндекса для запуска и ведения интернет‑магазинов «под ключ», ориентированная на бренды, которые хотят свой отдельный интернет-магазин.

«Яндекс Маркет» масштабирует сеть ПВЗ

Ранее «Яндекс Маркет» запустил новый формат пунктов выдачи заказов — «Вместе». Такой ПВЗ можно открыть внутри уже действующего бизнеса, например в магазине. Искать специальное помещение для запуска не нужно, требования к оформлению и брендингу минимальны.

Открытие возможно только в специально отмеченных зонах, которые отображаются на интерактивной карте «Яндекс Маркета».

Партнёры получают не более 250 ₽ за заказ

Партнёры формата «Вместе» будут получать 2,5% от оборота. При этом выплата ограничена — не более 250 рублей за выдачу одного заказа. Эти условия одинаковы для всех подключающихся партнёров.

Формат ориентирован на крупные города. Это отличает его от формата «Лёгкий старт», который доступен в населённых пунктах с численностью до 50 тыс. человек.