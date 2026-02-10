Яндекс Маркет запустил новый формат ПВЗ для бизнеса «Вместе»

«Яндекс Маркет» запустил новый формат пунктов выдачи заказов — «Вместе». Такой ПВЗ можно открыть внутри уже работающего бизнеса, без отдельного помещения и с минимальными требованиями к оформлению, сообщили в компании. Партнёры будут получать 2,5% от оборота, но не более 250 рублей за выдачу одного заказа.

Открыть ПВЗ в новом формате можно только в специальных локациях

Как сообщили в «Яндекс Маркете», новый формат «Вместе» позволяет открыть пункт выдачи заказов на базе уже работающего бизнеса — например, в магазине. Для этого не нужно отдельное помещение или полноценное оформление ПВЗ: требования к брендингу минимальны.

Открытие возможно только в специально отмеченных зонах, которые отображаются на интерактивной карте «Яндекс Маркета».

Новый формат ПВЗ доступен только в крупных городах

Формат «Вместе» предназначен для партнёров, которые хотят дополнительно открыть ПВЗ или масштабировать сеть за счёт имеющихся помещений. Он ориентирован на крупные города. Это отличает его от формата «Лёгкий старт», который доступен в населённых пунктах с численностью до 50 тыс. человек.

Пункт выдачи формата «Вместе» будет получать 2,5% от оборота. При этом выплата ограничена — не более 250 рублей за выдачу одного заказа. Эти условия одинаковы для всех партнёров, подключающихся к формату.

«Яндекс Маркет» ограничил список допустимых видов бизнеса

Формат «Вместе» недоступен для бизнесов, специализирующихся на продаже алкоголя, табачных изделий, продуктов питания и товаров для взрослых. Также не подойдут ломбарды, ритуальные услуги, кафе, бары, букмекерские конторы и объекты из сферы услуг.

В «Яндекс Маркете» пояснили, что ключевая особенность формата — оптимизация расходов. С его помощью можно сократить затраты на аренду помещения, его поиск, а также на выплаты сотрудникам за счёт совмещения ПВЗ с уже существующим бизнесом.

Контекст

К началу 2026 года сеть пунктов выдачи заказов в России продолжила расти ускоренными темпами. По данным «Коммерсанта», на 1 января 2026 года в стране работало 226,4 тыс. ПВЗ — это на 44,7% больше, чем годом ранее.

Крупнейшие маркетплейсы также нарастили сети. В Wildberries сообщили, что за год количество ПВЗ выросло на 43%, до 94 тыс. объектов. В Ozon зафиксировали рост почти в два раза, до 41 тыс. пунктов.

В Infoline-Аналитика отмечают, что Ozon и Wildberries расширяют сети за счёт франчайзинга и открытия пунктов в отделениях Почта России — таким образом уже открыто около 20 тыс. ПВЗ. По оценке аналитиков «Коммерсанта», в 2026 году темпы открытия новых пунктов могут снизиться и вернуться к уровню 2024 года.