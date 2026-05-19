До 40% проектов по роботизации промышленности оказываются неэффективными: причина — отсутствие системного подхода

Россия отстаёт от среднемирового уровня роботизации предприятийРоссия отстаёт от среднемирового уровня роботизации предприятий, сообщили эксперты ИТ-холдинга Т1 на конференции ЦИПР. Несмотря на это, почти четверть компаний готовы вложить в промышленных роботов более 100 млн рублей уже в 2026 году. При этом 41% компаний готовы выбирать именно отечественные отечественные разработки для внедрения в промышленность.

В России в 2024 году в 5,5 раз меньше роботов на 10 тыс. сотрудников, чем в среднем по миру

По данным исследования ИТ-холдинга Т1, 41% компаний сегодня выбирают для внедрения именно российские робототехнические разработки. При этом 23% предприятий заявили о готовности инвестировать в промышленных роботов более 100 млн рублей в 2026 году.

В 2024 году в обрабатывающей промышленности в России плотность роботизации составила 29 роботов на 10 тыс. сотрудников. В среднем по миру — 160 роботов на 10 тыс. сотрудников, сообщила Ольга Мудрова, исполнительный директор Национальной Ассоциации участников рынка робототехники.

Эксперт также отметила, что в последние 5–7 лет роботизация в российских компаниях происходит точечно, а не системно.

«Порядка 30-40% всех внедрений роботов в производство не получают тех эффектов, на которые рассчитывали [компании]. Причины разные: возможно, не очень качественный был проект, технологию как-то не так посчитали, оборудование не то выбрали. Во всяком случае, 30% всех роботизированных комплексов работают не на полную мощность», — сообщила Ольга Мудрова, исполнительный директор Национальной Ассоциации участников рынка робототехники.

Главными барьерами роботизации бизнеса участники исследования назвали:

дефицит кадров,

высокую стоимость технологий,

нехватку частных инвестиций,

недостаток отечественных производителей,

отсутствие единых регламентов интеграции роботов в производство.

Фармацевтика внедряет роботов активнее других сфер

Наибольший спрос на промышленную робототехнику в России формируют следующие сферы:

фармацевтика — 35% рынка, около 7,28 тыс. роботов,

пищевая промышленность — 25%, примерно 5,2 тыс. единиц,

автопром и металлургия — по 15% рынка каждая, около 3,12 тыс. роботов в каждой отрасли.

Быстрее всего в России роботизируются отрасли с высокой повторяемостью операций и острым дефицитом кадров, сообщает Михаил Книгин, заместитель генерального директора ИИ-холдинга Т1 по программно-аппаратным решениям.

«Отдельно выделяются направления, где роботизация быстрее окупается, — это сварка, пищевая и фармацевтическая промышленность. При этом в ряде отраслей, включая энергетику, строительство, сельское хозяйство и электронику, рынок пока остается менее зрелым из-за ограниченного числа игроков и решений», — передаёт Михаил Книгин, заместитель генерального директора ИИ-холдинга Т1 по программно-аппаратным решениям.

Эксперты Т1 связывают отставание России от мировых лидеров с несколькими факторами. В развитых экономиках выше доля промышленности в ВВП, дороже рабочая сила и раньше стартовали государственные программы поддержки роботизации. Например, китайская стратегия «Сделано в Китае 2025» была запущена ещё в 2015 году, но активное развитие аналогичных мер поддержки в России началось только после 2020 года.

Компании жалуются на нехватку инженеров, конструкторов и программистов

Одной из ключевых проблем промышленности остаётся кадровый дефицит. По данным исследования:

43% компаний сообщили о нехватке инженеров по автоматизации,

41% — конструкторов,

35% — инженеров-электронщиков,

31% — программистов роботов.

По итогам 2025 года количество вакансий, связанных с робототехникой, увеличилось на 13%.

В Т1 считают, что дальнейшее развитие роботизации может стать драйвером для промышленности. По оценкам компании, к 2030 году внедрение робототехники способно увеличить производительность в обрабатывающих отраслях на 25,1%, а также повысить квалификацию сотрудников и уровень зарплат — примерно на 11,5%.

Роботизация окупается за 2,5–6 лет

Генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов заявил, что средний срок окупаемости робототехнических проектов сегодня составляет от 2,5 до 6 лет. Несмотря на прибыльность подобных проектов, внедрение роботов может обеспечить российской промышленности рост всей отрасли и технологический суверенитет.

«Для этого нужны надежные игроки, способные реализовывать не точечные проекты, а комплексную долгосрочную стратегию», — отметил Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

Михаил Книгин, заместитель генерального директора ИИ-холдинга Т1 по программно-аппаратным решениям, сообщил, что после 2022 года проекты по внедрению промышленной робототехники стали сложнее и дороже из-за санкций, импортозависимости и высокой стоимости капитала. До санкционных ограничений более 80% российского рынка занимали иностранные поставщики, а после их ухода основным поставщиком стала КНР.

«Сейчас только около 5% промышленных роботов полностью производятся в России, поэтому отрасль сохраняет сильную зависимость от зарубежных компонентов», — поделился Михаил Книгин, заместитель генерального директора ИИ-холдинга Т1 по программно-аппаратным решениям.

Стоимость полноценной роботизированной ячейки сейчас составляет от 8 до 30 млн рублей.

Роботизация не приводит к массовым сокращениям персонала

Михаил Книгин, заместитель генерального директора ИИ-холдинга Т1 по программно-аппаратным решениям, отметил, что одним из самых вредных мифов для внедрения роботов на предприятиях является то, что роботизация обязательно приводит к массовому сокращению персонала.