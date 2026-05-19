Поступления от самозанятых в бюджет Москвы в начале 2026 года превысили 5 млрд ₽: средний чек за услугу — 2 857 ₽

Поступления от самозанятых в бюджет Москвы за первый квартал 2026 года превысили 5 млрд рублей, об этом сообщает ТАСС. Показатель вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Москва продолжает удерживать первое место среди всех регионов РФ по числу самозанятых.

Сумма перечисленного плательщиками налога на профессиональный доход (НПД) с момента запуска формата самозанятости составила около 65 млрд рублей, сообщает ТАСС. Положительная динамика связана с ростом предпринимательской активности горожан, цитирует ТАСС заместителя мэра Москвы Марию Багрееву.

Среди московских плательщиков НПД, которые указали род занятий при постановке на учёт, чаще всего встречаются:

пассажирские и грузовые автоперевозки;

курьерская доставка;

сдача жилья внаём;

рекламные услуги и маркетинговое сопровождение.

В первом квартале 2026 года столичные самозанятые сформировали для клиентов 58,2 млн чеков, а средний чек за услугу на конец марта составлял 2 857 рублей, сообщает ТАСС.

По состоянию на конец апреля 2026 года в столице насчитывалось почти 2,34 млн граждан, оплачивающих НПД, пишет РБК, опираясь на статистику Федеральной налоговой службы. Это около 14% от общероссийского показателя, который составляет 16,4 млн человек. Годовой прирост количества самозанятых в Москве превысил 340 тыс. человек.

Как уточняет РБК, следом за Москвой в рейтинге по количеству самозанятых идёт Московская область с 1,16 млн человек (прирост за год — почти 250 тыс., или 21%). Замыкает первую тройку Санкт-Петербург с 1,07 млн человек (плюс 207 тыс., или 19%). Минимальное число зарегистрированных плательщиков НПД отмечено на Байконуре (520) и на федеральной территории «Сириус» (519).

Контекст

Режим налога на профессиональный доход введён в России с 2019 года. Самозанятые платят 4% с доходов от физических лиц и 6% — с поступлений от компаний и ИП. Регистрация осуществляется через мобильное приложение «Мой налог», учёт доходов происходит автоматически, покупка кассового аппарата не требуется.

Как отметили ТАСС в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития, режим налога на профессиональный доход создан для граждан, которые ведут самостоятельную деятельность без найма работников. К достоинствам системы относят несложную процедуру регистрации, автоматическое отслеживание выручки, а также отсутствие необходимости сдавать отчётность.