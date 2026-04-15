Ритейлеры просят ввести НДС на онлайн-заказы из-за рубежа — маркетплейсы просят повышать налог постепенно

Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) предложила ускорить введение НДС на онлайн-заказы из-за рубежа, сообщают «Ведомости». В письме премьер-министру Михаилу Мишустину ассоциация поддержала инициативу Минпромторга о единовременном введении налога по ставке 22% с 2027 года. Представители маркетплейсов предлагают вводить ограничения постепенно — чтобы с российского рынка не ушли зарубежные продавцы.

НДС на зарубежные товары могут принести бюджету страны около 100 млрд рублей

Сейчас импортные товары, приобретаемые через маркетплейсы, не облагаются НДС, тогда как российские компании платят его в полном объёме. Кроме того, зарубежные продавцы не тратят деньги на маркировку товаров, сертификацию, экологические сборы и соблюдение требований защиты прав потребителей.

В АКОРТ считают, что действующие условия создают неравную конкуренцию между российскими и зарубежными продавцами. По данным организации:

в 2025 году объём трансграничной онлайн-торговли вырос более чем на 60%, до 440 млрд рублей,

введение НДС в 22% может принести бюджету около 100 млрд рублей дополнительных поступлений.

Минфин и Минпромторг спорят о том, как быстро нужно повышать НДС

Ранее Минфин России предлагал повышать НДС на ввозимые в Россию через маркетплейсы товаров поэтапно — от 7% в 2027 году до 22% к 2029 году. В Минпромторге, напротив, выступают за то, чтобы ввести полную ставку НДС сразу.

Пока инициативу обсуждают представители разных ведомств, окончательное решение не принято.

Покупки из-за рубежа занимают 3–4% рынка

Крупные игроки рынка поддерживают идею выравнивания условий для российских и зарубежных продавцов, но предлагают вводить налог постепенно.

Как сообщают «Ведомости», в Wildberries считают, что поэтапный подход позволит зарубежному бизнесу адаптироваться и избежать резкого оттока продавцов с рынка. В Ozon сообщают, что трансграничные покупки занимают лишь 3–4% рынка, а резкое введение НДС снизит доступность зарубежных товаров для потребителей.

По оценкам участников рынка, одномоментное введение ставки 22% может привести к:

росту цен на широкий ассортимент товаров,

резкому сокращению трансграничных заказов,

снижению общего оборота на рынке e-commerce.

Если все эти последствия реализуются, то денег с НДС от иностранных продавцов на маркетплейсах в бюджет государства может поступить гораздо меньше, чем ожидают эксперты.

АКОРТ же считает, что постепенное введение налога НДС для иностранных продавцов будет иметь последствия на несколько лет: