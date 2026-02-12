НДС на иностранные товары могут повысить на 22% с 2027 года: эксперты предупреждают — цены вырастут минимум на 8%
НДС на зарубежные товары могут повысить на 22% с 2027-го
С 1 января 2027 года НДС на товары из-за границы могут повысить сразу до 22%, пишет «Коммерсант». Сейчас Минфин предлагает поэтапное повышение: от 5% в 2027 году — до 20% к 2030-му. По оценкам участников рынка, резкое увеличение ставки приведет к росту цен для покупателей на 8–25% — в зависимости от категории товаров.
Цель повышения НДС на зарубежные товары — выровнять условия для продавцов
Как сообщает «Коммерсант», о повышении НДС на товары из-за границы 11 февраля 2026-го заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по промышленной политике. Заявление министра отличается от проекта Минфина, подготовленного в октябре 2025 года.
Документ Минфина предусматривает постепенное увеличение НДС для продукции из стран вне ЕАЭС:
- 5% в 2027 году,
- 10% в 2028-м,
- 15% в 2029-м,
- 20% в 2030-м.
Глава Минпромторга Антон Алиханов отметил, что более радикальная мера рассматривается как способ выравнивания условий для российских и иностранных продавцов. Министр заявил, что необходимо минимизировать вмешательство цифровых платформ в ценообразование независимых продавцов.
Наиболее чувствительными к росту НДС станут товары с высоким чеком
Эксперты «Коммерсанта» считают, что повышение НДС приведет к росту цен в среднем на 8–15%. В СДЭК.Shopping прогнозируют более ощутимое увеличение — на 15–25%, а в отдельных категориях — еще выше. Наиболее чувствительными называют электронику, обувь и одежду, парфюмерию и товары с высоким средним чеком.
В Ozon сообщили «Коммерсанту», что покупки из-за границы составляют не более 3–4% от всех онлайн-продаж в РФ, тогда как 96% приходится на российских предпринимателей. В компании при этом считают, что повышение НДС должно быть поэтапным. В Wildberries отметили, что одномоментное увеличение налоговой нагрузки требует дополнительной проработки.
Иностранные селлеры обеспечили до 80% роста рынка
По оценке партнера консалтинговой компании One Story Ольги Сумишевской, около 80% всего роста онлайн-торговли в 2025 году обеспечили иностранные селлеры. Количество онлайн-заказов за рубежом в прошедшем году выросло на 20–30% на фоне укрепления рубля.
По её словам, число новых продавцов на маркетплейсах сокращается из-за насыщения рынка. Платформы ищут новые источники роста — и это иностранные селлеры.
Рынок опасается перетока в серые каналы
Осенью участники рынка онлайн-торговли поддерживали поэтапное повышение НДС, отмечая, что резкое изменение может спровоцировать падение рынка и переток продаж в серые каналы.
В банке «Точка» заявили «Коммерсанту», что полная ставка НДС лишит иностранных продавцов ценового преимущества, однако налоговая нагрузка на российских селлеров не снизится. Часть экспертов допускает, что российские продавцы, перепродающие зарубежные товары с наценкой до 80%, могут покинуть рынок.
Рост цен, связанный с повышением НДС, по оценке экспертов, будет разделен между продавцами и маркетплейсами, что создаст дополнительную нагрузку в виде скидок и корректировки маржи.
- ЦБ предложил изменить программы лояльности на маркетплейсах — банки смогут предоставлять скидки на равных условиях ЦБ предложил решение в споре между банками и маркетплейсами 11 февраля 2026, 14:00
- Wildberries запустила экспресс-доставку за 1 час: для заказа доступны более тысячи товаров — пока только в Москве Wildberries запустила в Москве экспресс-доставку за 1 час 11 февраля 2026, 12:00
- Яндекс Маркет запустил новый формат ПВЗ — «Вместе»: его можно открыть в помещении уже работающего бизнеса Яндекс Маркет запустил новый формат ПВЗ для бизнеса «Вместе» 10 февраля 2026, 19:00
- ФАС встала на сторону маркетплейсов: ведомство не поддержало идею приравнять цифровые платформы к торговым сетям ФАС не поддержала идею приравнять маркетплейсы к рознице 10 февраля 2026, 17:17