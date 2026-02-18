НДС на импорт через маркетплейсы повысят до 20%

Минэкономразвития предложило ускорить введение НДС на импорт через маркетплейсы — по действующему плану ставка вырастет с 5% в 2027 году до 20% к 2030-му, пишут «Ведомости». В 2025 году через онлайн-платформы в Россию ввезли более 1 млн отправлений стоимостью до 200 евро. Параллельно ведомство предлагает выровнять комиссии для российских и иностранных продавцов и пересмотреть правила возврата товаров.

Минфин подготовил поправки об НДС для ввозимых товаров ещё в 2025-м

Тема новых правил для трансграничной торговли вошла в повестку стратегической сессии по платформенной экономике, которую проводил председатель правительства Михаил Мишустин. Как стало известно «Ведомостям», Минэкономразвития настаивает на скорейшем введении регулирования. По мнению ведомства, это необходимо для защиты внутреннего рынка и выравнивания позиций российских производителей в конкурентной борьбе с зарубежными игроками.

Еще в октябре 2025 года Министерство финансов разработало изменения в Налоговый кодекс, которые регулируют порядок начисления НДС на товары, ввозимые через электронную торговлю. Налоговая ставка будет увеличиваться постепенно поэтапно:

5% — в 2027 году;

10% — в 2028-м;

15% — в 2029-м;

20% —в 2030-м.

Минпромторг предложил ввести ставку 22% для иностранных товаров

Минпромторг предлагает повысить ставку для зарубежных товаров до 22%. Глава ведомства Антон Алиханов ранее выступил за введение 22-процентной ставки уже с января 2027 года.

При этом реализация изменений зависит от согласования позиций в рамках ЕАЭС: поправки вступят в силу только после того, как все страны союза внесут изменения в Таможенный кодекс. Тем не менее, часть решений уже принята: с 1 июля 2026 года товары электронной торговли выделены в отдельную категорию, для которой будет применяться специальная пошлина.

Участники сессии также обратили внимание на дисбаланс: иностранные селлеры порой получают более выгодные условия, чем российские. Минэкономразвития предлагает законодательно закрепить принцип, согласно которому комиссия для отечественных предпринимателей не должна превышать ставки для зарубежных продавцов.

Координировать проработку инициатив поручено рабочей группе под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует развитие платформенной экономики.

Минэк предложил ограничить отказы от товаров при получении

Помимо комиссий и пошлин, на сессии обсудили проблему неконтролируемых возвратов качественных товаров, непрозрачного ценообразования и ситуаций, когда скидки предоставляются за счёт самих площадок, а не продавцов.

Ведомство предлагает уточнить термины, которыми пользуются маркетплейсы и покупатели. Речь идёт о разграничении «отказа» (клиент передумал забирать заказ в пункте выдачи или у курьера) и «возврата» (товар уже получен, но по каким-то причинам не устроил покупателя).

Кроме того, Минэкономразвития считает необходимым законодательно закрепить два перечня.

В первый войдут товары, от которых нельзя будет отказаться при получении, — например, продукты питания, лекарства и медицинские изделия. Во второй — позиции, которые не подлежат возврату после передачи покупателю, включая электронику, парфюмерию и косметику.

Ещё одна инициатива касается экономики возвратов: предлагается разрешить продавцу согласовывать возврат качественного товара и удерживать расходы на его обратную доставку.

Объём онлайн-продаж вырос почти в шесть раз

Во вступительном слове на стратегической сессии Михаил Мишустин также отметил масштаб изменений: за последние годы объём онлайн-торговли в России вырос почти в шесть раз. По его словам, на этом фоне важно выстроить сбалансированное регулирование, которое будет учитывать интересы и покупателей, и продавцов.

По данным Минэкономразвития, около 1 млн предпринимателей продают товары через маркетплейсы, ещё порядка 4 млн человек зарабатывают, оказывая услуги с помощью цифровых платформ.

Регулирование цифровых посредников продолжает формироваться. В 2025 году был принят закон о платформенной экономике, который начнет действовать с 1 октября 2026 года. Документ установит единые требования для сервисов, совмещающих три функции: публикацию предложения, фиксацию сделки и обеспечение оплаты.