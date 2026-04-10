Камеральная налоговая проверка: сроки, порядок проведения и изменения в 2026 году

Камеральная проверка — базовая форма налогового контроля, с которой сталкиваются и компании, и физлица. В теории выглядит как рутинная сверка без выезда к налогоплательщику, но на практике всё не так безобидно: инспекция сопоставляет данные с базами ФНС, сведениями контрагентов и при расхождениях быстро переходит к требованиям, документам и акту с нарушениями. Вместе с экспертами разобрались, как устроена камеральная проверка, какие ответы ждёт ФНС и за что по её итогам можно получить акт, доначисления и штрафы.

Коротко о камеральной проверке

Камеральная проверка — это автоматическая проверка отчётности, которую налогоплательщик подал в ФНС: например, налоговой декларации или расчёта по страховым взносам.

— это автоматическая проверка отчётности, которую налогоплательщик подал в ФНС: например, налоговой декларации или расчёта по страховым взносам. Срок проведения : до трёх месяцев.

: до трёх месяцев. Инспекция сверяет данные и, если находит ошибки или расхождения, запрашивает пояснения, а в предусмотренных законом случаях — дополнительные документы.

Если инспекция находит нарушения, она составляет акт. Если налогоплательщик не согласен с выводами проверки, он может подать письменные возражения на акт — объяснить, с чем именно он не согласен и почему.

Что такое камеральная проверка и зачем она нужна

Камеральная проверка — базовая форма налогового контроля, с которой сталкиваются и компании, и физлица. Инспекция обычно проводит её у себя, без выезда к налогоплательщику, на основе декларации или расчёта и документов, которые уже поступили в налоговый орган. Главная задача камеральной проверки — быстро выявить ошибки, расхождения и основания для пояснений ещё на стадии работы с отчётностью.

«Камеральная налоговая проверка — это рутинная процедура налогового контроля, которая проводится в автоматизированном режиме по месту нахождения налогового органа. Период и предмет проверки строго ограничены конкретной отчётностью налогоплательщика», — поясняет Радмила Радзивил, управляющий партнёр юридической компании «Правый берег», кандидат экономических наук, арбитражный управляющий, действующий медиатор.

Порядок камеральной проверки закреплён в ст. 88 Налогового кодекса РФ. Отдельного решения о начале такой проверки не требуется: она запускается автоматически после сдачи декларации или расчёта. Сначала данные проверяет система ФНС — она сверяет сроки сдачи, контрольные соотношения и сопоставляет показатели с тем, что уже хранится в налоговой. Если нарушений не обнаружено, проверка завершается автоматически. Если у инспекции возникают вопросы, она направляет требование о пояснениях или о внесении исправлений, а при необходимости запрашивает документы в случаях, предусмотренных законом.

Выездная проверка — уже более серьёзная форма контроля. Решение о её проведении принимает руководитель инспекции на основании результатов камеральной проверки, например если расхождения в документах вызовут у него подозрения. Выездная проверка может охватывать сразу несколько видов налогов и более широкий отчётный период, а инспекторы работают не только в самой налоговой, но и на территории налогоплательщика.

Главные отличия камеральной проверки от выездной

Критерий Камеральная проверка Выездная проверка Где проходит В инспекции На территории налогоплательщика С чего начинается Автоматически после сдачи декларации или расчёта По решению руководителя или заместителя руководителя налогового органа Что проверяют Конкретную декларацию, расчёты и связанные с ними сведения в пределах, необходимых для обработки конкретной отчётности Один или несколько видов налога за проверяемый период, например земельный и имущественный. Проверяют правильность исчисления и уплаты налогов за более длительный период Формат Дистанционный с запросом требований, пояснений и документов Личное общение с осмотром архива документов по месту регистрации или осуществления деятельности и изучением документов Итог Если нарушений нет, проверка заканчивается без заключения акта о проверке. Если выявлены нарушения, инспектор может назначить более тщательную проверку, в том числе выездную Если налогоплательщик не сможет объяснить расхождения в документах, проверка может привести к уголовному преследованию, судебным разбирательствам и штрафам Если сможет, то претензии со стороны инспекции будут сняты

«Если камеральная налоговая проверка проводится на основании предоставленных документов по одному виду налогов и периоду, то выездная налоговая проверка чаще всего проводится по всем видам налогов за три года, предшествующих году начала проверки. К выездной налоговой проверке часто привлекаются правоохранительные органы при наличии состава налогового преступления», — добавляет Джавид Эйюбов, руководитель практики «Структурирование бизнеса и активов» аудиторско-консалтинговой компании КСК ГРУПП.

Сроки и этапы проведения камеральной проверки

Руководитель практики «Структурирование бизнеса и активов» аудиторско-консалтинговой компании КСК ГРУПП Джавид Эйюбов рассказывает, из каких этапов состоит камеральная проверка:

Подача декларации или расчёта. Камеральная проверка начинается автоматически со дня представления декларации или расчёта в налоговый орган — онлайн или при личном визите.

Общий срок проверки — 3 месяца. Если по декларации заявлено возмещение НДС, срок составляет 2 месяца, но при обнаружении нарушений может быть продлён до 3 месяцев.

Аналитический этап. Инспекция сверяет числа, логические связи, сведения из документов, данные контрагентов и данные, которые уже есть в базах ФНС. При обнаружении ошибок, противоречий или несоответствий служба направляет требование о пояснениях.

На предоставление пояснений по закону даётся 5 рабочих дней. Если налоговая запрашивает документы, по ст. 93 НК РФ срок их представления составляет до 10 дней. «Если налогоплательщик понимает, что не успевает собрать документы вовремя, он уже на следующий день после получения требования может письменно попросить налоговую о продлении срока. Инспекция должна ответить на такую просьбу в течение двух дней.

Составление акта / завершение проверки. Если инспекция находит нарушения, после окончания камеральной проверки она оформляет акт — на это у налоговой есть 10 рабочих дней. Затем этот акт направляют налогоплательщику, сделать это должны в течение ещё 5 рабочих дней. Если человек не согласен с выводами проверки, он может в течение месяца со дня получения акта подать письменные возражения. Если нарушений нет, никакого акта не будет — проверка просто заканчивается, а декларация считается принятой. Рассмотрение материалов руководством инспекции и принятие решения. Этот этап начинается, только если по итогам камеральной проверки инспекция составила акт. После срока на подачу возражений материалы рассматривает руководитель инспекции. Если он решит, что данных недостаточно, налоговая может назначить дополнительные мероприятия контроля сроком до одного месяца. По их итогам составляют дополнение к акту, вручают его налогоплательщику и дают ещё 15 дней на возражения.

Что именно проверяют инспекторы

Декларации, расчёты и первичная документация

В рамках камеральной проверки инспекция изучает декларацию или расчёты за конкретный период, а не всю деятельность налогоплательщика. Если налоговая находит ошибки, противоречия или считает, что налога к уплате показано слишком мало, она запрашивает пояснения, а в предусмотренных законом случаях — и документы по спорным операциям. Например, при возмещении НДС инспекция может запросить счета-фактуры и другие подтверждения, чтобы проверить, была ли сделка реальной и обоснован ли вычет.

Контроль контрагентов и разрывы по НДС

Отдельное внимание при камеральной проверке налоговая уделяет сделкам с контрагентами: инспекторы проверяют, правильно ли по ним отражён и заявлен НДС. Для ФНС важны не только реквизиты и счета-фактуры, но и сама логика сделки — была ли она реальной и действительно ли у компании было право на вычет. Если система находит расхождение между данными налогоплательщика и контрагента, инспекция запрашивает пояснения. Если после этого вопросы остаются, налоговая может запросить документы и сведения у контрагентов и других лиц согласно ст. 93.1 НК РФ.

Типичные ошибки, которые приводят к более детальной камеральной проверке

Чаще всего, по мнению опрошенных Russian Business экспертов, внимание инспекции привлекают:

арифметические ошибки и внутренние несостыковки в декларации;

расхождения между декларацией и данными ФНС, контрагентов или бухгалтерской отчётности;

ошибки в декларации по НДС — в счетах-фактурах, ИНН, кодах операций, суммах налога и стоимости;

ошибки по вычетам у физлиц — если не хватает подтверждающих документов, вычет заявлен повторно или неправильно перенесён его остаток;

ошибки в переносе убытков прошлых лет.

Действия налогоплательщика во время проверки

Как правильно отвечать на требования о пояснениях

Не игнорировать требования и сразу проверять, что именно просит инспекция: пояснения, исправление декларации или конкретные документы. На ответ по камеральной проверке закон даёт пять рабочих дней с момента получения требования. Ведущий юрист юридической компании Taxology Кристина Данчина рекомендует при обнаружении ошибки после отправки декларации не дожидаться окончания камеральной проверки и сразу подавать уточнённую декларацию. Если ошибки нет, нужно направить письменные пояснения по существу вопроса и коротко указать, почему показатели в декларации верны.

Пояснения лучше строить по простой схеме: какой показатель вызвал вопрос, почему он отражён именно так, какими документами это подтверждается. В п. 4 ст. 88 НК РФ предусмотрено право прикладывать выписки из регистров налогового или бухгалтерского учёта и иные документы, подтверждающие достоверность данных.

Отдельное процессуальное правило для декларации по НДС: если отчётность сдаётся в электронной форме, то и пояснения нужно направлять в установленном формате через тот же канал связи — ответ в бумажном виде или составленный в свободной форме не примут. И наоборот, если декларация была сдана в бумажном виде, пояснения в электронной форме вернут заявителю.

Управляющий партнёр юридической компании «Правый берег» Радмила Радзивил отмечает, что при обнаружении несостыковок инспекция может не только запросить письменные пояснения, но и вызвать налогоплательщика в инспекцию. Поэтому эксперт рекомендует сразу готовить ответ как полноценную позицию по спорному вопросу, с которой налогоплательщик мог бы выступить на судебном заседании.

Какие документы предоставлять обязательно, а какие нет

Не нужно отправлять в налоговую все первичные документы подряд, если они не относятся к сути запроса. Если инспекция задаёт вопрос по одной конкретной операции, достаточно документов именно по ней — например, договора, счёта-фактуры, акта, накладной, платёжки или выписки из регистра.

Налоговая не может запрашивать любые документы на своё усмотрение. При камеральной проверке список таких запросов ограничен ст. 88 НК РФ. Если инспекция запрашивает слишком широкий пакет документов, из п. 7 ст. 88 НК РФ следует, что у неё можно попросить уточнить, какие именно бумаги нужны и на каком основании.

Чек-лист: как подготовиться к требованиям инспекции

Эксперты, опрошенные Russian Business, дают следующие рекомендации:

Открыть декларацию, по которой проводится проверка, и ещё раз сверить спорные строки. Заранее собрать документы по операциям, которые могут вызвать вопросы: договоры, акты, накладные, счета-фактуры, платёжные документы, регистры. Проверить реквизиты контрагентов, суммы, даты, коды операций, перенос остатков и взаимосвязь с другой отчётностью. Выбрать ответственного за отправку ответа в инспекцию, чтобы избежать разных версий пояснений. В самом ответе ссылаться на конкретные документы и показатели декларации. Отправлять необходимо только те документы, которые относятся к предмету требования, и сохранять подтверждение отправки.

Результаты проверки: что делать при обнаружении нарушений

Акт камеральной проверки, в котором фиксируются выявленные нарушения, — это основной документ, с которого для налогоплательщика начинается спор с инспекцией. Подать возражение можно как на акт целиком, так и на отдельные выводы, приложив документы, которые подтверждают позицию заявителя. На подачу даётся один месяц со дня получения акта.

Виды нарушений и размеры штрафов

Набор санкций зависит от того, какое именно нарушение установила инспекция. Чаще всего по итогам камеральной проверки назначают:

за несвоевременную сдачу декларации — штраф по ст. 119 НК РФ: 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1000 рублей;

— штраф по ст. 119 НК РФ: 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1000 рублей; за неуплату или неполную уплату налога — штраф по ст. 122 НК РФ: 20% от суммы недоимки, а если инспекция докажет умышленный характер нарушения — 40%;

— штраф по ст. 122 НК РФ: 20% от суммы недоимки, а если инспекция докажет умышленный характер нарушения — 40%; за непредставление документов по требованию — штраф по ст. 126 НК РФ: 200 рублей за каждый непредставленный документ;

— штраф по ст. 126 НК РФ: 200 рублей за каждый непредставленный документ; за непредставление пояснений в срок, если инспекция их затребовала в рамках камеральной проверки, — штраф по ст. 129.1 НК РФ: 5000 рублей, а при повторном нарушении в течение календарного года — 20 000 рублей.

Кроме штрафа, инспекция начислит пени по ст. 75 НК РФ за каждый день просрочки, помимо самой недоимки.

Пошаговая инструкция: как подать возражения на акт проверки

Внимательно изучить акт. Сначала нужно отметить, что именно вызывает несогласие: факты, расчёты, ссылки на закон, выводы по документам, оценка контрагентов, размер доначислений. Возражения без привязки к конкретным пунктам акта и законодательства могут не сработать. Собрать доказательства по каждому спорному эпизоду: договоры, акты, счета-фактуры, платёжные документы, скриншоты переписок, бухгалтерские регистры, пояснительные записки и иные бумаги, которые подтверждают реальность операции и корректность расчётов. Документы лучше раскладывать по отдельным архивам, а не отправлять одним массивом. Подготовить письменные возражения в деловом формате. Сначала описать вывод инспекции, затем объяснить, почему он неверен, сослаться на документы, норму НК РФ или судебную практику. Оспаривать необходимо не позицию налоговой в целом, а конкретные формулировки акта камеральной проверки. Подать возражения в срок и сохранить подтверждение отправки. Возражения направляют в ту инспекцию, которая проводила проверку. Подготовиться к рассмотрению материалов проверки. После истечения срока на возражения инспекция рассматривает материалы и выносит решение.

Изменения в области камеральных проверок в 2025–2026 гг.

С 1 января 2025 года при доходе свыше 60 млн рублей за 2024 год у предпринимателей на упрощённой системе налогообложения (УСН) возникла обязанность платить НДС. В связи с ростом круга плательщиков НДС выросла и нагрузка на систему контроля. Поэтому теперь камеральную проверку может проводить отделение ФНС из другого региона.

По приказу ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@ бизнес перешёл на обновлённую форму декларации по НДС, а для отчёта о периодах с 1 января 2026 года ФНС внесла дополнительные изменения в форму приказом от 18.12.2025 № ЕД-7-3/1227@. Набор деклараций, которые необходимо заполнять, увеличился, а автоматическая сверка данных стала ещё более жёсткой.

«Камеральная проверка становится жёстче не только за счёт автоматизации, но и за счёт расширения инструментов контроля. Если по итогам проверки инспекция выявит нарушения, при дополнительных мероприятиях налогового контроля с 2026 года возможны осмотр, выемка документов и доступ на территорию проверяемого лица», — обращает внимание ведущий юрист юридической компании Taxology Кристина Данчина.