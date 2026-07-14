В работе Google произошел сбой 14 июля — у пользователей не загружаются результаты поиска

14 июля в работе Google произошёл сбой. Жалобы на работу поисковика начали поступать около 10:00 по московскому времени, к 11:30 число сообщений превысило 1,3 тыс. У большинства пользователей не прогружаются результаты поиска.

Google не сообщал о проблемах с доступом

По имеющимся данным, 94% обращений связаны с недоступностью сайта Google. Пользователи отмечают, что при попытке выполнить поиск страница открывается, однако результаты поиска не загружаются.

На момент публикации компания Google не комментировала причины возникших неполадок. На официальных страницах мониторинга Google новых сообщений об инцидентах пока не опубликовано.

Больше всего жалоб — от пользователей Windows

Чаще всего о неполадках сообщают пользователи устройств под управлением Windows — на эту платформу приходится 71,5% жалоб. Ещё около 18% сообщений поступило от владельцев устройств на Android.

Наибольшее количество сообщений о сбоях поступает от пользователей из Москвы, Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Самарской и Челябинской областей.