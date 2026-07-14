В работе GitHub и Apple произошёл сбой 14 июля — пользователи из России жалуются на недоступность сайтов

В работе сайтов GitHub и Apple 14 июля произошёл сбой, сообщает Downdetector. Первые жалобы начали поступать около 10:00 мск. Пользователи из России сообщают, что сайты не открывается без VPN.

В работе Google произошел сбой 14 июля — у пользователей не загружаются результаты поиска Число обращений жалоб превысило 1,3 тыс. Читайте также

Сбой в работе GitHub зафиксировали не только пользователи из России — но и из США

По данным сервиса мониторинга, к 11:15 количество жалоб достигло почти 200. 93% всех обращений связаны с общим сбоем в работе GitHub.

Чаще всего о проблемах сообщают владельцы устройств под управлением Windows — на них приходится 54,3% обращений. Ещё 18,4% жалоб поступило от пользователей Android. На macOS и iOS пришлось 11,8% и 8,7% обращений соответственно.

Среди российских регионов, откуда поступает больше всего жалоб, — Санкт-Петербург, Москва, Новосибирская и Московская области. Также на проблемы пожаловались пользователи из США.

Больше всего жалоб на доступ к сайту Apple — из Сибири

На сбой в работе сайта Apple по состоянию на 11:35 мск пожаловались 27 пользователей.

Больше всего сообщений о неполадках поступило от жителей Новосибирской области. Также жалобы поступают из Новгородской, Ростовской, Липецкой областей и Чувашской республики.

Наибольшее количество жалоб — от владельец устройств на базе Windows — 40%. Затем следуют Android (17,1%), а также iOS и macOS (по 14,3%).

Причины проблем с доступом к иностранным сервисам пока неизвестны.