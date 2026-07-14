Google, GitHub и Apple восстановили работу после сбоя — Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к сервисам

Работа сервисов Google, GitHub и Apple восстановлена после масштабного сбоя, который пользователи фиксировали утром 14 июля, сообщает сервис мониторинга сбоев DownDetector. Причины проблем с доступом к сервисам неизвестны. Роскомнадзор заявил РИА Новостям, что не ограничивал работу платформ.

Число жалоб на работу сервисов достигло 3 тысяч

Утром 14 июля пользователи из России массово сообщали о проблемах с доступом к сервисам Google, GitHub и Apple — общее число жалоб достигло 3 тыс. Вскоре количество обращений начало снижаться, а затем — к 13:00 — вернулось к обычным значениям.

Представители сервисов Google, GitHub и Apple причины произошедшего на момент публикации не комментировали.

После появления сообщений о сбоях Роскомнадзор сообщил РИА Новостям, что не ограничивает доступ пользователей к зарубежным сервисам Google, GitHub и Apple.

Google, GitHub и Apple столкнулись со сбоем утром 14 июля

Первые сообщения о проблемах начали поступать около 10:00 мск.

Наиболее масштабный сбой затронул Google: к 12:30 число жалоб превысило 2 тыс. Большинство пользователей сообщали, что поисковая страница открывалась, однако результаты поиска не загружались.

У GitHub к 12:30 было зарегистрировано более 850 жалоб: помимо России, о проблемах сообщали пользователи из США. На работу сайта Apple к 11:35 пожаловались 27 пользователей.