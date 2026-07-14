Мосбиржа запустит фьючерсы на акции Samsung и SK Hynix — торги начнутся 16 июля

Московская биржа с 16 июля начнёт торги фьючерсами на акции Samsung Electronics и SK Hynix, говорится в сообщении торговой площадки. Расчёты будут проходить в долларах США. Новые инструменты позволят инвесторам участвовать в изменении стоимости акций южнокорейских компаний без необходимости открывать счёт на зарубежных биржах.

Мосбиржа запустит торги криптовалютами до конца года 2026 года — первые тесты площадка планирует провести уже летом К торгам допустят наиболее ликвидные цифровые валюты Читайте также

По фьючерсам не предусмотрена поставка акций

Новые фьючерсы будут расчётными — инвесторы не будут получать акции Samsung и SK Hynix.

Фьючерс на Samsung Electronics получит код SAMSUNG (SK). Его базовым активом станет одна акция компании, а котировки будут вестись в долларах США. Минимальный шаг цены составит $0,01.

Контракт на SK Hynix будет торговаться под кодом HYNIX (HX). Базовым активом станет расчётное значение, равное 0,1 стоимости акции компании. Минимальный шаг цены составит $0,1.

Оба контракта будут исполняться ежеквартально и котироваться в долларах США. Со старта торгов инвесторам станут доступны серии с исполнением в сентябре и декабре 2026 года.

В мае Мосбиржа запустила фьючерсы на четыре криптоиндекса

Мосбиржа продолжает расширять линейку инструментов для инвестиций в зарубежные активы. В мае 2026 года площадка начала рассчитывать криптоиндексы Solana, Ripple, Tron и Binance Coin, дополнив уже существующие индикаторы на биткоин и Ethereum.

Тогда в пресс-службе торговой площадки заявляли, что новые криптоиндексы в будущем могут стать базовыми активами для фьючерсов, а их запуск ожидался летом 2026 года.

Торги криптовалютами площадка готовится запустить до конца 2026 года. На первом этапе в них смогут участвовать только профессиональные участники рынка. Реальные сделки с цифровыми валютами начнутся после принятия необходимого законодательства.

Контекст

Samsung Electronics и SK Hynix занимают ведущие позиции на мировом рынке микросхем памяти, подчеркнули в пресс-службе Московской биржи. Продукция компаний используется при производстве серверов для искусственного интеллекта, смартфонов, персональных компьютеров и другой высокотехнологичной техники.

Как отметили в Мосбирже, динамика акций этих компаний во многом отражает состояние мирового технологического сектора и интерес инвесторов к развитию индустрии искусственного интеллекта.

Новые инструменты позволят инвесторам диверсифицировать портфели и работать с южнокорейским рынком без выхода на зарубежные площадки, указали в пресс-службе торговой площадки.