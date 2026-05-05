Мосбиржа начнёт рассчитывать индексы четырёх криптовалют с 13 мая — ранее были доступны только биткоин и Ethereum

С 13 мая 2026 года Московская биржа начнёт рассчитывать и публиковать индексы четырёх новых цифровых валют — Solana, Ripple, Tron и Binance Coin, сообщается в пресс‑релизе торговой площадки. Таким образом, общее число криптоиндексов на Мосбирже достигнет шести — ранее были запущены индикаторы на биткоин и Ethereum. В дальнейшем площадка планирует расширить линейку до десяти индикаторов.

Индексы рассчитываются на основе данных четырёх крупнейших криптобирж

Для вычисления всех индексов иностранных цифровых валют Мосбиржа анализирует котировки с четырёх международных криптоплощадок в следующей пропорции:

Binance — 50%;

Bybit — 20%;

OKX — 15%;

Bitget — 15%.

Чем выше процент, тем больший вес имеют котировки криптобиржи при расчёте итогового индекса цифровой валюты.

В перспективе новые индикаторы могут стать базовыми активами для биржевых финансовых инструментов — на основе индексов будут рассчитываться цены, например, вечных фьючерсов. В апреле 2026 года управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева сообщала, что торги фьючерсами на новые криптовалюты могут быть запущены уже в июне‑июле 2026 года.

Мосбиржа ускоряет расчёт всех криптоиндексов до 15 секунд

С 13 мая 2026 года расчёт всех индикаторов цифровых валют, включая биткоин и эфир, будет производиться с периодичностью один раз в 15 секунд на протяжении всего торгового дня, а также в дополнительные сессии выходного дня.

Сейчас индексы рассчитываются один раз в сутки, а их значения публикуются не позднее 18:00 мск.

Мосбиржа подготовит инфраструктуру для полноценных торгов криптовалютами к 2027 году

Московская биржа запустила индекс биткоина в июне 2025 года, а в октябре того же года — индекса эфира. Индикаторы криптовалют стали доступны после того, как Банк России разрешил кредитным организациям предлагать квалифицированным инвесторам финансовые инструменты и ценные бумаги с привязкой к стоимости криптовалюты.

С ноября 2025 года на Мосбирже торгуются фьючерсы на индексы Bitcoin и Ethereum. Доступ к ним открыт только для квалифицированных инвесторов. По оценке Банка России, первые сделки с криптовалютами в легальном поле могут пройти уже во втором полугодии 2026 года. Сама биржа готовит инфраструктуру для полноценных торгов криптовалютами к 2027 году.

Контекст

В конце апреля 2026 года Госдума приняла в первом чтении законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», который разрешает торговлю криптовалютами только через лицензируемых посредников – биржи, брокеров, доверительных управляющих и цифровые депозитарии. Эксперты предупреждают, что предложенное регулирование может спровоцировать массовый уход участников на P2P-площадки.

Участники рынка прогнозируют, что полноценная инфраструктура для криптосделок может появиться в ближайшие один-два года. В дискуссии на Альфа‑Саммите 28 апреля 2026 года президент Ассоциации «НП РТС» Роман Горюнов отметил, что конкуренция с мировыми криптобиржами станет главным вызовом для отечественного рынка криптовалют.