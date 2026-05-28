Вложения в недвижимость могут сократиться на 25% — ставка ЦБ делает покупку объектов невыгодной для инвесторов

Объём инвестиций в российскую недвижимость по итогам 2026 года может сократиться на 25% и составить 800–900 млрд рублей, сообщает РБК. Как уточняют эксперты, основная причина — в высоких процентных ставках. Депозиты приносят гарантированный доход без затрат на содержание и рисков простоя, в отличие от квартир.

Депозиты выигрывают у квартир по доходности и ликвидности

В 2026 году совокупный объём валовых вложений в отечественные активы недвижимости может составить от 800 до 900 млрд рублей — это на 15–25% меньше прошлогоднего показателя, сообщает РБК со ссылкой на экспертные оценки консалтинговой компании CORE.XP.

Как уточняют аналитики, стагнация рынка обусловлена высокой стоимостью заёмного капитала. Сейчас держать деньги на вкладе выгоднее, чем вкладывать их в недвижимость. Проценты по депозитам высокие — они приносят гарантированный доход без рисков и дополнительных затрат.

Однако речь идёт только о жилой недвижимости. Аналитики CORE.XP считают, что доходность коммерческой недвижимости останется стабильной и не претерпит серьёзных изменений.

В складском сегменте ожидается восстановление активности

В среднесрочной перспективе наиболее удачным направлением для инвестирования останется коммерческая недвижимость с акцентом на офисные площади, сообщают эксперты РБК. Главная причина спроса — нехватка качественных офисов и дата-центров.

Дополнительно эксперты РБК прогнозируют устойчивый интерес к инфраструктуре дата-центров и в складском сегменте. Немаловажную роль продолжают играть закрытые паевые инвестиционные фонды*Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) — это форма коллективных инвестиций, при которой деньги инвесторов объединяются под управлением профессиональной управляющей компании для инвестирования в различные активы. (ЗПИФ), на долю которых приходится порядка 20% общего объёма транзакций в коммерческом секторе.

Вложения в девелопмент Подмосковья упали почти на 50% за год

Роста инвестиций в земельные участки под жилищное строительство в ближайшее время не ожидается. Эксперты РБК полагают, что основная масса сделок будет сосредоточена вокруг объектов, которые уже находятся на стадии реализации, либо вокруг площадок с полностью утверждённой разрешительной документацией.

В Московском регионе уже фиксируется выраженное падение инвестиционной активности. По итогам первого квартала 2026 года вложения в девелоперские проекты Москвы и Московской области сократились до 53 млрд рублей, приводит РБК данные аналитиков Nikoliers. Это на 49,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.