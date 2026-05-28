Сбер может купить акции в Ozon на 30 млрд ₽ — инвесткомпания АФК «Система» отрицает информацию о продаже доли

Структуры «Сбера» ведут переговоры о покупке доли российской инвестиционной компании АФК «Система» в Ozon, сообщил «Коммерсант». По словам собеседников издания, банк может приобрести пакет маркетплейса за 30,5–32 млрд рублей. Продажа актива позволит АФК «Система» снизить существующую задолженность.

АФК «Система» — один из двух крупнейших держателей акций Ozon

Крупнейшими держателями акций маркетплейса Ozon сейчас являются:

структуры венчурного инвестора Александра Чачавы (через компанию «О23») — 34,95%,

АФК «Система» — владеет 31,8% Ozon.

Остальные ценные бумаги принадлежат миноритарным акционерам и институциональным инвесторам на Московской бирже.

Стоимость пакета акций АФК «Система» оценивается примерно в 27,8 млрд рублей. Продать акции Сберу хотят немного дороже — 30,5–32 млрд рублей.

В Сбере отказались от комментариев. В АФК «Система» заявили, что не ведут переговоров о продаже своей доли в Ozon.

Сбер может усилить финтех-направление через Ozon

Источник «Коммерсанта» на инвестиционном рынке утверждает, что интерес Сбера к покупке доли в Ozon связан прежде всего с доступом к клиентской базе маркетплейса. По его словам, платформа может стать площадкой для продвижения финансовых сервисов Сбера — кредитов, рассрочек, рекламных продуктов и других цифровых услуг.

По мнению экспертов издания, в долгосрочной перспективе Сбер рассматривает банки маркетплейсов как своих будущих конкурентов.

На долю в Ozon претендуют и другие банки

По данным «Коммерсанта», интерес к пакету акций АФК «Система» в Ozon проявляли и другие финансовые организации, включая Совкомбанк. Также среди потенциальных участников переговоров источники издания называли Альфа-Банк, однако в компании опровергли это заявление.

При этом эксперты «Коммерсанта» не исключают и сценарий, при котором долю АФК «Система» может выкупить сам Ozon.

АФК «Система» — одна из самых закредитованных российских корпораций

АФК «Система» остаётся одной из самых закредитованных российских корпораций. По итогам 2025 года её чистый корпоративный долг составил 368,2 млрд рублей, а общий объём финансовых обязательств достиг 1,42 трлн рублей.

Ранее источники «Коммерсанта» сообщали, что для сокращения долговой нагрузки корпорация уже продала 37,6% акций производителя микроэлектроники «Элемент». Покупателем также выступил Сбер. Сумма сделки составила 27 млрд рублей.

Гендиректор Infoline-Аналитики Михаил Бурмистров, чьи слова приводит «Коммерсанта», назвал Ozon самым перспективным активом АФК «Система». По его словам, для Сбера конвертация долга в долю маркетплейса могла бы стать «крайне удачной возможностью».

Контекст

Потенциальная сделка со Сбером может стать вторым крупным банковским партнёрством на рынке маркетплейсов за неделю.

Ранее объединённая компания Wildberries & Russ объявила о стратегическом альянсе с ВТБ. Банк получил 5% в WB Банке с возможностью увеличения доли и участия в других финтех-активах группы.