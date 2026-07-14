Банки просят изменить правила массовых обзвонов: требование предупреждать о звонке может стоить до 30 млн ₽ в месяц

Ассоциация «Национальный совет финансового рынка» попросила Минцифры и Банк России доработать проект постановления о массовых звонках банков, пишет РБК со ссылкой на обращение организации. Согласно документу, оператор связи должен предупреждать клиента о предстоящем звонке через СМС. Участники рынка считают, что требование может стоить одному банку 15–30 млн рублей в месяц.

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Банки хотят сами выбирать способ уведомления

Согласно нынешней версии законопроекта, оператор будет обязан отправлять клиенту СМС с предупреждением о предстоящем массовом обзвоне. Рассылка уведомлений осуществляется на основании договора заказчика массовых вызовов с оператором связи. В сообщении должна содержаться информации:

об организации, выполняющей обзвон;

причине обзвона;

о возможности пожаловаться, если звонок не совпал с заявленной целью.

Национальный совет финансового рынка считает предложенный формат слишком сложным. Ассоциация предлагает оставить в уведомлении только два пункта: кто звонит и с какой целью.

Банки также просят разрешить другие каналы связи, например, push-уведомления в приложениях, в том числе через мессенджер Max.

Банкам придётся тратить миллионы на СМС

По оценке одного из участников рынка, стоимость выполнения новых требований для одного банка может составить 15–30 млн рублей в месяц. При этом расходы будут связаны не только с оплатой сообщений: банкам придется дорабатывать IT-системы, контакт-центры, автоматические сценарии звонков и обмен данными с операторами.

Минцифры сообщило РБК, что изучит отзывы после общественного обсуждения и при необходимости скорректирует законопроект. Банк России также рассмотрит обращение Национального совета финансового рынка.

Контекст

Законопроект может вступить в силу уже 1 марта 2027 года и продолжит действовать до 1 марта 2033 года.

Общие расходы операторов связи и заказчиков массовых вызовов уже оценивались более чем в 3 млрд рублей за весь срок действия требований.