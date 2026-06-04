АФК «Система» опровергла продажу своей доли в Ozon «Сберу» — ранее СМИ оценивали сделку в 30–32 млрд ₽

Основатель инвестиционной компании АФК «Система» Владимир Евтушенков опроверг информацию о возможной продаже доли корпорации в Ozon структурам Сбера, сообщает «Интерфакс». После его заявления акции АФК «Система» на Московской бирже снизились почти на 3,6%. Ранее СМИ передавали , что Сбербанк может получить пакет акций маркетплейса, принадлежащий АФК «Система», стоимостью более 30 млрд рублей.

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АФК «Система» принадлежит 31,8% акций Ozon

Крупнейшими акционерами Ozon на данный момент являются:

структуры венчурного инвестора Александра Чачавы (через компанию «О23») — 34,95%,

АФК «Система» — 31,8%.

Оставшаяся часть акций находится у миноритарных и институциональных инвесторов, торгующих на Московской бирже.

АФК «Система» могла бы закрыть часть своих долгов за счёт продажи доли в Ozon

В конце мая «Коммерсант» со ссылкой на источники на инвестиционном рынке сообщил, что структуры «Сбера» ведут переговоры о покупке принадлежащих АФК «Система» 31,8% акций Ozon. По данным источников издания, банк может приобрести пакет акций за 30,5–32 млрд рублей. В Сбере отказались от комментариев.

Для АФК «Система» продажа актива могла бы стать способом сократить долговую нагрузку: по итогам 2025 года чистый корпоративный долг компании составил 368,2 млрд рублей, а общий объём обязательств достиг 1,42 трлн рублей.

Эксперты «Коммерсанта» называют Ozon самым ценным активом АФК «Система» и не исключают, что в качестве покупателя доли может выступить и сам маркетплейс.

«Сбер» хотел купить Ozon ещё в 2020 году

Это не первая попытка связать «Сбер» с покупкой доли в маркетплейсе. Ещё в 2020 году об интересе банка к Ozon сообщал Forbes.

В 2021 году стороны не смогли договориться об оценке бизнеса. Источник издания утверждал, что «Сбер» оценивал всю компанию в $1,4 млрд, тогда как акционеры Ozon рассчитывали на оценку в $2,1 млрд.

Контекст

АФК «Система» входит в число наиболее закредитованных частных холдингов России. По итогам 2025 года размер её чистого корпоративного долга достиг 368,2 млрд рублей, а совокупные финансовые обязательства компании составили 1,42 трлн рублей.

Для снижения долговой нагрузки корпорация уже начала распродавать часть активов. Одной из таких сделок стала продажа 37,6% производителя микроэлектроники «Элемент», который также приобрёл Сбер. Стоимость пакета оценили в 27 млрд рублей.