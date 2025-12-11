Владислав Бакальчук продал свою долю в 1% в Wildberries

Владислав Бакальчук окончательно вышел из капитала Wildberries, а его доля в 1% перешла Татьяне Ким, сообщило РБК. Изменения вступили в силу 10 декабря, следует из данных ЕГРЮЛ. После выхода из компании Бакальчук развивает карьеру в «М.Видео-Эльдорадо».

Решение суда было вынесено ещё в апреле 2025 года

Постановление о передаче доли суд вынес ещё весной: в апреле 2025 года Савёловский суд Москвы решил, что 1% в ООО «Вайлдберриз», принадлежавший Владиславу Бакальчуку, должен перейти Татьяне Ким в рамках раздела имущества после развода. Тем же решением за Ким закрепили стопроцентное владение ООО «Вайлдберриз Банк» и право на все средства на её персональных счетах.

Осенью стороны завершили юридический процесс: в ноябре Татьяна Ким сообщила о заключении мирового соглашения, которое окончательно закрепило условия раздела активов. Теперь же она стала единственным собственником Wildberries, получив полный контроль над компанией.

Слияние с Russ — начало нового этапа Wildberries

Летом 2024 года Wildberries и рекламная группа Russ объявили о планах объединения активов. В июле было зарегистрировано совместное предприятие «РВБ», где 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз», а 35% — компании «Стинн», связанной с Russ Outdoor. Генеральным директором нового юрлица был назначен Роберт Мирзоян.

Владислав Бакальчук публично заявлял, что не поддерживает решение о создании «РВБ» и намеревался его оспаривать, указывая, что не участвовал в обсуждении параметров сделки. Татьяна Ким, напротив, называла объединение частью стратегического развития технологической платформы Wildberries.

После выхода из Wildberries — карьера в «М.Видео»

После развода и завершения корпоративного конфликта вокруг структуры владения Wildberries Владислав Бакальчук занял пост CEO операционной компании «М.Видео-Эльдорадо» (ООО «МВМ»), где отвечает за цифровую трансформацию и обновление операционной модели. Таким образом, предприниматель окончательно вышел из проекта, который развивал почти 20 лет.

В «М.Видео-Эльдорадо» подчёркивают, что сегодня сеть проходит масштабное обновление, делая ставку на развитие онлайн-каналов, логистики и ИТ. Опыт Бакальчука в e-commerce и технологии должен ускорить трансформацию компании.

Контекст

Полная консолидация акций усиливает управляемость компании в период масштабной перестройки. После объединения с Russ Wildberries развивает модель «высокотехнологичной цифровой торговой платформы» и активно интегрирует рекламно-медийные инструменты в свою экосистему.

Единоличное владение окончательно убирает юридическую неопределённость вокруг структуры управления.