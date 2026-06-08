Мегамаркет опустился с 4-го на 38-е место в рейтинге маркетплейсов России: число заказов на площадке упало втрое

Мегамаркет опустился с 4-го на 38-е место в рейтинге крупнейших интернет-магазинов России, сообщил «Коммерсант». По данным аналитиков, в первом квартале 2026 года через площадку было оформлено 620 тыс. заказов — втрое меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Месячная аудитория Мегамаркета составляет 6,8 млн человек, в то время как у Ozon — 84 млн пользователей, а у Wildberries — 81 млн.

За год число заказов на маркетплейсе снизилось в 10 раз

Согласно отчёту аналитической компании Data Insight, на данные которого ссылается «Коммерсант», за весь 2025 год количество заказов на «Мегамаркете» составило 4,08 млн против 39,8 млн годом ранее.

Читайте также: Мегамаркет назначил Ярослава Афанасьева коммерческим директором: ранее он занимал пост категорийного руководителя

В компании сообщили «Коммерсанту», что планируют наращивать общий оборот товаров на платформе, однако конкретные показатели и прогнозы не раскрыли.

Компания перестала открывать новые ПВЗ

Эксперты «Коммерсанта» связывают снижение активности пользователей с масштабными изменениями в работе Мегамаркета. По словам аналитиков Data Insight, с начала 2025 года маркетплейс отказался от масштабирования системы складов и начал доставлять товары через сервис «Самокат», который также входит в экосистему Сбера.

Кроме того, компания прекратила развитие собственной сети пунктов выдачи и постаматов. Сейчас часть заказов выдаётся через инфраструктуру СДЭК.

Аудитория Мегамаркета сократилась почти на 60%

По данным Mediascope, в декабре 2025 года сайт и приложение «Мегамаркета» хотя бы раз в месяц посещали 6,8 млн человек против 16,7 млн годом ранее.

По размеру аудитории маркетплейс значительно уступает крупнейшим игрокам рынка. В конце прошлого года месячная аудитория Ozon составляла 84 млн пользователей, Wildberries — 81 млн, а Яндекс Маркета — 44 млн человек.

Эксперты связывают спад со снижением инвестиций

Аналитики консалтинговой компании One Story, чьи слова приводит «Коммерсант», связывают спад пользователей Мегамаркета с тем, что изменения могли стать следствием сокращения инвестиций со стороны Сбера.

Дополнительный фактор — площадка отказалась от модели FBS, при которой продавцы самостоятельно отгружали товары со своих складов. Также маркетплейс сократил размер кешбэка для покупателей, что, по мнению участников рынка, негативно сказалось на спросе.

В пресс-службе Мегамаркета сообщили Russian Business, что сегодня компания фокусируется на доставке по клику, развитии формата самовывоза и партнерской логистике.

«Компания последовательно обновляет клиентский путь и интерфейс сервиса, чтобы покупателю было проще и быстрее оформить заказ и получить нужный товар. Такие решения положительно влияют на GMV*Общий денежный объем всех товаров и услуг, проданных через торговую площадку., поэтому мы планируем масштабировать их дальше», — сообщили в пресс-службе Мегамаркета.

Контекст

Снижение показателей Мегамаркета происходит на фоне общего замедления темпов роста электронной коммерции. По данным Infoline, которые приводит «Коммерсант», совокупный оборот Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» по итогам 2025 года достиг 8,59 трлн рублей, увеличившись на 32,2% год к году. Для сравнения: в 2024 году рост крупнейших маркетплейсов превышал 56%.

Читайте также: Ограничение работы VPN в России ударило по маркетплейсам — совокупные потери отрасли могут достигать 7 млрд рублей

Издание также приводит информацию Data Insight о том, что сложности наблюдаются и у других e-commerce-проектов экосистемы Сбера. Например, доля сервиса «Купер» на рынке онлайн-продаж продуктов за год сократилась почти вдвое, а темпы роста «Самоката» заметно замедлились.