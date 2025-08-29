Владислав Бакальчук перезагружает «М.Видео-Эльдорадо»: на экс-топе Wildberries — цифровая трансформация ритейлера
Владислав Бакальчук после Wildberries взялся за «М.Видео»
Экс-топ Wildberries Владислав Бакальчук займётся цифровой трансформацией «М.Видео-Эльдорадо». Ритейлер техники и электроники планирует построить омниканальную бизнес-модель и усилить долю онлайн-продаж. Бакальчук обещает превратить офлайн-сеть в технологичную экосистему и вернуть её в число лидеров.
Что говорит компания
Генеральный директор «М.Видео-Эльдорадо» Феликс Либ объяснил, что сеть переживает масштабное обновление бизнес-модели. По его словам, к трансформации компания подходит системно: в фокусе остаются сильные стороны бренда — широкая розничная база, собственные финтех-решения и экспертность в сфере электроники.
Либ подчеркнул, что приход Владислава Бакальчука открывает новые перспективы. Его опыт в онлайн-торговле, логистике и разработке ИТ-систем позволит не только ускорить внутренние процессы, но и запустить проекты, рассчитанные на долгосрочный результат.
Видение Бакальчука
Сам предприниматель отмечает: «М.Видео-Эльдорадо» формировалась как классическая офлайн-сеть, но будущее компании связано с развитием в онлайне. Основной вызов он видит в создании цифровой экосистемы, где ключевую роль будут играть логистика, информационные технологии и интернет-продажи.
Бакальчук добавил, что опыт, полученный в Wildberries, поможет перестроить существующие процессы и предложить новые управленческие подходы. По его словам, потенциал роста компании в онлайн-ритейле огромен, и именно там он видит ключевую точку для укрепления лидерских позиций.
Бэкграунд Бакальчука
В 2004 году Владислав Бакальчук стоял у истоков онлайн-площадки Wildberries, которая начиналась как магазин одежды в интернете. Уже к 2006 году Бакальчук полностью сосредоточился на развитии проекта. В том числе пож его руководством Wildberries прошёл путь от небольшого ритейлера до крупнейшего маркетплейса в России.
Со временем компания перестала быть просто торговой платформой и стала полноценной технологической экосистемой. Были внедрены собственные логистические и складские решения, банковские и платёжные сервисы, а также ИТ-продукты для управления бизнесом. Благодаря этому Wildberries превратился в инфраструктуру для миллионов покупателей и продавцов, задав новый стандарт для всего российского e-com.
Контекст
Для российского ритейла участие Бакальчука в трансформации «М.Видео-Эльдорадо» может стать переломным моментом. В последние годы рынок электроники терял темпы роста, а конкуренция с маркетплейсами усиливалась. Приглашение одного из топ-менеджеров Wildberries — сигнал о том, что компания готова менять бизнес-модель и играть по новым правилам.
Эксперты отмечают: ставка на цифровизацию и омниканальность может вернуть «М.Видео-Эльдорадо» в число лидеров и позволить конкурировать с гигантами e-com.
