Александр Новак назвал снижение ВВП «нормальным этапом» экономики — рост инвестиций в бизнес возобновится в 2027-м

Сокращение ВВП на 0,3% в годовом выражении в начале 2026 года — «это нормальный этап», сообщил вице-премьер Александр Новак, курирующий экономический блок в правительстве, в интервью «Ведомостям». После того, как российская экономика несколько лет активно развивалась, настало время структурной трансформации, и замедление темпов роста — это нормально. Правительство прогнозирует, что по итогам 2026 года ВВП вновь начнёт расти — на 0,4%.

За последние три года реальный ВВП вырос на 10%

Александр Новак напомнил в интервью «Ведомостям», что за последние три года реальный показатель валового внутреннего продукта вырос на 10%. В среднем российская экономика росла на 3,3% в год. По словам вице-премьера, РФ с 2021 года сохраняет четвёртое место среди стран с самым развитыми экономиками мира по паритету покупательной способности — соотношению валюты страны и объёму товаров, которые можно купить на неё.

Несмотря на бурный экономический рост ранее, в январе–марте 2026 года ВВП сократился на 0,3% в годовом выражении. Александр Новак считает, что снижение темпов роста показателя связано с цикличностью развития экономики.

Производство компьютеров и металлоизделий в России выросло почти вдвое в 2023–2025 годах

Вице-премьер Александр Новак напомнил в интервью «Ведомостям», что экономика России 2023–2025 годов росла в условиях санкций и ухода иностранных компаний из страны.

Читайте также: Экономика России сохраняет ресурсы для роста в 2026 году — несмотря на прогнозируемую краткосрочную рецессию

Из-за того, что внутренний спрос и импортозамещение внутри государства расширились, в период с 2023 по 2025 годы производство выросло почти во всех сферах. Отдельные отрасли показали резкий рост:

компьютерной техники за три года стали производить вдвое больше,

металлические изделия — производство выросло в 2 раза,

выпуск фармацевтической продукции вырос на 40%,

производство электрооборудования — рост почти на 30%.

в обрабатывающей промышленности объёмы выпуска продукции выросли почти на 23%.

Одновременно увеличились инвестиции в производство и инфраструктуру, а уровень безработицы упал до исторического минимума — 2,2% в среднем по итогам 2025 года.

После периода настолько бурного роста небольшой спад экономики, который случился в начале 2026-го, — это нормальное явление, сообщает вице-премьер.

Реальные доходы россиян выросли на 26% за три года

По словам Александра Новака, которые передают «Ведомости», россияне стали получать реальные доходы на 26,1% больше, чем три года назад. Рост обусловлен зарплатами, социальными выплатами, предпринимательскими доходами, а также доходами от собственности (например, за аренду).

Реальные заработные платы за последние три года увеличились на 23,9%.

Вице-премьер также заявил, что уровень бедности снизился до минимального исторического значения — 6,7% по итогам 2025 года.

Уровень трудоустройства в России достиг максимальных значений

Среди основных вызовов для экономики Александр Новак назвал нехватку кадров и ограниченность рынка труда. По его словам, занятость в стране уже достигла максимальных значений, а незадействованных трудовых ресурсов практически не осталось.

Правительство ожидает, что уровень безработицы сохранится в диапазоне 2,3–2,4%. По словам Александра Новака, Россия остаётся ограничена демографическими факторами, поэтому дефицит кадров полностью не исчезнет.

Читайте также: «Массового замещения людей машинами» не будет: главным барьером для бизнеса станет не ИИ, а дефицит кадров

Приоритетной задачей власти называют повышение производительности труда — через автоматизацию, роботизацию и внедрение нейросетей. Вице-премьер подчеркнул, что речь идёт не об увеличении нагрузки на работников, а о более эффективной организации процессов.

Рост инвестиций возобновится с 2027 года, считают в правительстве

По словам Александра Новака, которые передают «Ведомости», инвестиционная активность в 2025 году снизилась после нескольких лет рекордного роста. Вложения в основной капитал бизнеса в прошлом году сократились на 2,3%. Одной из причин спада вице-премьер назвал высокую стоимость кредитов.

Правительство рассчитывает, что рост инвестиций возобновится с 2027 года — после снижения инфляции и постепенного смягчения денежно-кредитной политики.

Правительство ждёт замедления инфляции до 4% к 2027 году

По словам Александра Новака, инфляция в России уже существенно замедлилась:

в 2024 году показатель составлял 9,5%,

по итогам 2025 года он снизился до 5,6%,

в 2026 году правительство прогнозирует инфляцию на уровне 5,2%,

возвращение к целевым 4% ожидается в 2027 году.

Читайте также: «У нас нет выбора»: Эльвира Набиуллина — о медленном снижении ключевой ставки и непростом годе для экономики России