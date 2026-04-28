«У нас нет выбора»: Эльвира Набиуллина — о медленном снижении ключевой ставки и непростом годе для экономики России

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на «Альфа-Саммите» сообщила, что прошедший год для регулятора был «непростым» на фоне борьбы с инфляцией и перегревом экономики. По словам Набиуллиной, в 2026 году экономика страны столкнулась с самым высоким дефицитом рабочей силы за всю историю современной России. Чтобы обеспечить экономический рост, необходимо повышать эффективность труда — и уметь инвестировать в новое.

На 2026 год ЦБ прогнозирует среднюю ключевую ставку на уровне 14,5%

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что в течение прошлого года регулятор выводил экономику из «перегрева». Глава ЦБ подчеркнула, что цель Банка России — сдерживать инфляцию, не препятствуя экономическому росту.

«Иногда нас обвиняют в том, что мы специально замедляем экономический рост. Поверьте мне, у нас нет выбора <...>. При тех обстоятельствах, в которых мы находимся, при дефиците рабочей силы, альтернатива у нас — расти сбалансированными темпами с ускоряющейся инфляцией или контролируемой инфляцией», — отметила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Чтобы точнее понимать состояние рынка, перед заседаниями Центробанка регулятор проводит собственные исследования. По словам Эльвиры Набиуллиной, Банк России регулярно опрашивает представителей около 15 тыс. предприятий по всей стране, чтобы оценить состояние экономики. Именно результаты этих опросов учитываются при принятии решений, например, об изменении ключевой ставки.

В 2026 году, по оценке ЦБ РФ, средняя ключевая ставка составит 14,5%. Согласно прогнозу регулятора, о котором сообщила Эльвира Набиуллина на «Альфа-Саммите», средняя ключевая ставка в следующем году будет держаться на уровне 8–10%.

Устойчивый рост экономики возможен только при повышении производительности труда

Эльвира Набиуллина заявила, что за всю историю современной современной России экономика не сталкивалась с таким высоким дефицитом рабочей силы.

«Фокус экономической политики сейчас на том, чтобы был выше экономический рост. Мы все, поверьте, этого хотим, — это рост производительности труда, применение новых технологий. Выиграет тот, кто обеспечит наибольшую эффективность», — поделилась Председатель Центрального банка.

Глава ЦБ РФ подчеркнула, что устойчивый рост экономики возможен только при повышении производительности труда.

Глава Банка России заявила на «Альфа-Саммите», что позиция регулятора по криптовалютам не изменилась. Эльвира Набиуллина подчеркнула, что подобные активы ненадёжны: их стоимость часто меняется, а также на них распространяются санкционные ограничения со стороны других государств.

ЦБ по-прежнему выступает против использования криптовалют для расчётов внутри страны.

Эльвира Набиуллина отметила, что интерес к криптовалютам растёт и со стороны добросовестных инвесторов, и со стороны злоумышленников.В связи с этим рынок всё больше нуждается в участии регулятора, и Банк России готов подключиться к разработке правил, которые позволят упорядочить рынок.

Среди рисков для российской экономики — перераспределение бюджета и геополитические конфликты

Ключевыми рисками для российской экономики Эльвира Набиуллина назвала возможные изменения распределения бюджета государства, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

По словам главы ЦБ РФ, в случае возникновения резких кризисов или «шоков» регулятор будет учитывать и их при принятии решений: например, о повышении или понижении ключевой ставки.

Эльвира Набиуллина — о том, что делать бизнесу в период «тектонических изменений»

Отвечая на вопрос из зала о принятии решений бизнесом в условиях неопределённости, глава регулятора выделила несколько принципов. Среди них: