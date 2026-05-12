Сооснователи OpenAI впервые раскрыли доли в стартапе: у Грега Брокмана — $30 млрд, у Ильи Суцкевера — $7 млрд

В конце апреля 2026 года в США начался судебный процесс по иску Илона Маска против OpenAI. Во время разбирательства двое из шести сооснователей OpenAI впервые раскрыли стоимость долей в компании. Президент OpenAI Грег Брокман оценил свой пакет почти в $30 млрд, а бывший главный научный сотрудник Илья Суцкевер — примерно в $7 млрд.

Доля Ильи Суцкевера в OpenAI выросла на $2 млрд за полгода

Илья Суцкевер — сооснователь OpenAI и бывший главный научный сотрудник компании, который покинул разработчика ChatGPT в 2024 году и позже запустил собственный ИИ-стартап Safe Superintelligence.

Как пишет Bloomberg, во время выступления в суде он заявил, что его доля в OpenAI в ноябре 2025 года оценивалась примерно $5 млрд, сейчас — в $7 млрд.

Сооснователь OpenAI год собирал доказательства против Сэма Альтмана

В ноябре 2023 года совет директоров OpenAI временно отстранил Сэма Альтмана от должности генерального директора компании. Одну из ключевых ролей в этом процессе сыграл Илья Суцкевер, который тогда входил в совет директоров OpenAI.

Во время нынешнего судебного процесса Суцкевер признался, что начал задумываться о смещении Альтмана с поста CEO как минимум за год до голосования. Как сообщает Bloomberg, по запросу совета директоров OpenAI он подготовил документ на 52 страницы с доказательствами того, что глава компании «систематически лгал».

Илья Суцкевер пожалел об увольнении Сэма Альтмана

Илья Суцкевер признался в суде, что поддерживал отстранение Сэма Альтмана, поскольку считал его поведение несовместимым с созданием безопасного AGI — ИИ, который способен мыслить и решать задачи на человеческом уровне. По его словам, действия СЕО OpenAI «не способствовали никакой великой цели».

Однако вскоре после увольнения Альтмана Суцкевер начал опасаться, что OpenAI может развалиться. Позже он пожалел о своём «участии в действиях совета директоров» и поддержал возвращение Альтмана на пост главы компании. С тех пор Альтман продолжает руководить OpenAI.

Президент OpenAI заявил, что вложил в компанию «кровь, пот и слёзы»

5 мая 2026-го в суде выступил президент OpenAI Грег Брокман — один из ближайших соратников Сэма Альтмана. По данным Associated Press, во время дачи показаний он впервые раскрыл свою долю в OpenAI — она оценивается почти в $30 млрд. При этом собственных средств в компанию он не вкладывал.

Как писал Reuters, во время заседания юристы спросили Брокмана, почему он не пожертвует свои $30 млрд некоммерческой OpenAI Foundation. В ответ президент OpenAI заявил, что уже вложил в компанию «кровь, пот и слёзы» после ухода Илона Маска. При этом на раннем этапе существования OpenAI Брокман обещал инвестировать в компанию $100 млн, однако так этого и не сделал.

Контекст

28 апреля 2026 года начался судебный процесс по иску сооснователя OpenAI Илона Маска против Сэма Альтмана и Грега Брокмана. Маск утверждает, что руководство OpenAI отошло от первоначальной некоммерческой модели и превратило компанию в бизнес, ориентированный на прибыль. По словам миллиардера, он вложил в OpenAI $38 млн и помог собрать ключевую исследовательскую команду, включая Илью Суцкевера.

Сейчас Маск требует взыскать с OpenAI и Microsoft $150 млрд в пользу некоммерческого фонда OpenAI, а также добивается отстранения Альтмана и Брокмана от руководящих должностей.