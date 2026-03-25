ФАС дала официальное разъяснение: за рекламу в Telegram и YouTube не будут штрафовать до 2027 года

Федеральная антимонопольная служба разъяснила позицию по мерам ответственности за размещение рекламы в Telegram и YouTube. Ведомство не будет накладывать штрафы до конца 2026 года, несмотря на действующие ограничения. Решение объясняется необходимостью дать бизнесу время на адаптацию и переход на новые рекламные каналы.

ФАС ввела переходный период до конца 2026 года

В антимонопольной службе пояснили, что компаниям требуется время, чтобы перестроить рекламные стратегии. Поэтому до конца 2026 года меры ответственности за размещение рекламы в Telegram и YouTube применяться не будут.

При этом сам запрет на размещение рекламы на ресурсах с ограниченным доступом остаётся в силе — согласно требованиям закона «О рекламе».

Запрет на рекламу по-прежнему действует для всех ресурсов с ограниченным доступом

ФАС подчёркивает, что переходный период не распространяется на платформы, ограничения в отношении которых были введены ранее — Instagram*, Facebook* и VPN-сервисы.

Размещение рекламы на этих ресурсах не допускается, а контроль за соблюдением законодательства продолжается с применением санкций.

В ведомстве уточняют, что в каждом случае тщательно анализируют условия размещения рекламы: содержание, даты договоров, публикации и введения ограничений на деятельность площадок.

ФАС заранее предупредила рынок о рисках

Ранее ФАС уже обращала внимание на риски размещения рекламы в Telegram. В ведомстве указывали, что из-за ограничений Роскомнадзора такие интеграции могут не соответствовать требованиям закона.

Ведомство указывало, что под санкции могут попасть все участники рекламной цепочки. Штрафы за нарушения могут доходить до 500 тыс. рублей (для юридических лиц).

Юристы подтвердили, что реклама в Telegram уже может считаться нарушением

Юристы подтверждают Russian Business, что, учитывая позиции ФАС и Роскомнадзора, реклама в Telegram уже сейчас может рассматриваться как нарушение законодательства. Несмотря на отсутствие прямого запрета, действует общее правило о недопустимости рекламы на ресурсах с ограниченным доступом.

По их оценке, ответственность может затронуть всех участников рекламной цепочки — от рекламодателей до блогеров и агентств, а для бизнеса это создаёт финансовые и репутационные риски.

Контекст

Ограничения в отношении Telegram в России начали вводить постепенно: в августе 2025 года Роскомнадзор ограничил загрузку голосовых сообщений и видеозвонков, а с 10 февраля 2026 года началось замедление работы сервиса. В Минцифры объясняли, что мессенджер нарушил законодательство, проигнорировав около 150 тыс. запросов на удаление противоправного контента.

По данным «Коммерсанта», почти у 80% пользователей в России Telegram фактически заблокирован: доля неудачных запросов к его доменам достигла 79,4%, а в отдельных регионах приближается к 90%.

*принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ