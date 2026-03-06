ФАС назвала рекламу в Telegram нарушением закона — юристы предупреждают о реальных рисках для бизнеса

Федеральная антимонопольная служба заявила, что размещение рекламы в Telegram может нарушать законодательство, пишет РБК. Как сообщили в ведомстве, причина — в ограничениях, применяемых по отношению к мессенджеру со стороны Роскомнадзора. В разговоре с Russian Business юристы подтвердили, что это может считаться нарушением закона, и рекомендуют компаниям отказаться от рекламы в Telegram.

Роскомнадзор поддержал позицию ФАС

5 марта 2026 года Федеральная антимонопольная служба заявила, что размещение рекламы в Telegram может противоречить законодательству о рекламе. В ведомстве пояснили, что из-за мер по ограничению доступа к мессенджеру рекламные интеграции на этой площадке могут рассматриваться как несоответствующие требованиям закона.

В ФАС также рекомендовали рекламодателям, владельцам каналов и рекламным агентствам проверить контент, размещённый на ресурсах с ограниченным доступом.

В Роскомнадзоре сообщили РБК, что считают позицию и объяснения со стороны антимонопольной службы «исчерпывающими».

Юристы считают позицию регуляторов фактическим запретом рекламы

Управляющий партнёр юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко отметил, что в законе «О рекламе» нет отдельной нормы, напрямую запрещающей рекламу в Telegram. Однако существует общий запрет на рекламу на ресурсах, доступ к которым ограничен.

«ФАС прямо указала, что в связи с принятием мер по ограничению доступа к Telegram она усматривает в размещении рекламных интеграций в мессенджере признаки нарушения рекламного законодательства. РКН согласился и назвал эти разъяснения “исчерпывающими”, то есть регуляторная связка “ограничен РКН, а значит, реклама нарушает закон” фактически уже сформирована. Де‑факто это запрет [рекламы]», — указал управляющий партнер ЮК «ЭНСО» Алексей Головченко.

Партнёр юридической фирмы Enforce Law Company Сергей Толстобров также подчеркнул, что распространение рекламы в Telegram можно рассматривать как нарушение части 10.7 статьи 5 закона «О рекламе».

«Поскольку в настоящее время Роскомнадзор применяет меры к ограничению трафика в отношении Telegram, то распространение рекламы на данной площадке можно считать нарушением», — рассказал партнёр Enforce Law Company Сергей Толстобров.

Ответственность может коснуться всех — и рекламодателей, и блогеров

На практике ФАС теперь может возбуждать дела о нарушении законодательства о рекламе и выдавать предписания о прекращении размещения рекламы в Telegram, говорит управляющий партнёр адвокатского бюро ЮКАМ Ани Манташян.

«Для бизнеса это означает реальный риск — как финансовый, так и репутационный. Любая рекламная активность в Telegram теперь может быть признана нарушением», — рассказала Ани Манташян, управляющий партнёр адвокатского бюро ЮКАМ.

Манташян также подчеркнула, что бизнесу стоит действовать осторожно: проверять площадки размещения рекламы, фиксировать условия договоров с агентствами и блогерами и учитывать возможные риски при работе с Telegram.

«Рынок, вероятнее всего, не остановится сразу: часть компаний будет ждать первых дел и разъяснений практики, кто‑то — сознательно закладывать риски штрафов в себестоимость рекламных кампаний», — отметила Ани Манташян.

За рекламу в Telegram могут оштрафовать на сумму до 500 тыс. ₽

Эксперты отмечают, что после разъяснений ФАС риски для компаний стали реальными. Если реклама в Telegram будет признана нарушением закона «О рекламе», ведомство может возбуждать административные дела и требовать удалить рекламные размещения.

Ответственность могут нести все участники рекламной цепочки — от рекламодателей до владельцев каналов, блогеров и рекламных агентств. Как уточняют юристы, штрафы достигают:

500 тыс. рублей для юридических лиц;

20 тыс. рублей для должностных лиц.

Как подчёркивают эксперты, ФАС может признать ответственными всех, кто участвовал в распространении рекламы, включая заказчика, даже если он не знал, на какой площадке был размещён контент.

В связи с этим эксперты советуют компаниям учитывать возможные юридические риски. В частности, брендам рекомендуют отказаться от новых рекламных кампаний в Telegram или пересмотреть уже запущенные размещения.

Контекст

Первые ограничения работы Telegram пользователи заметили в августе 2025 года — тогда Роскомнадзор ограничил возможность звонить в мессенджере. В ведомстве объяснили это борьбой с мошенничеством и противоправной деятельностью.

В феврале 2026 года регулятор начал замедлять работу сервиса. По данным источников РБК, власти также рассматривают возможность полной блокировки Telegram — её могут ввести в начале апреля 2026-го.