Мессенджер ВКонтакте в 2026 году: полный обзор и ключевые возможности

Мессенджер ВКонтакте сегодня — это часть экосистемы ВК. Он в одном интерфейсе объединяет чаты, звонки, каналы, диалоги с сообществами и бизнесом. Russian Business выяснил, как сейчас устроен Мессенджер ВКонтакте, какие задачи помогает решить и чем отличается от других мессенджеров.

Что такое Мессенджер ВКонтакте

Мессенджер ВКонтакте — сервис для личных и рабочих переписок, доступный на всех платформах: в веб-версии vk.com и в мобильном приложении для iOS и Android. Пользователям, которые уже общались в личных сообщениях соцсети, разбираться в интерфейсе мессенджера почти не придётся: структура диалогов, кнопки вложений и сценарии общения остались неизменными.

Главное отличие от других мессенджеров — интеграция в социальную сеть. Пользователь может перейти в диалог из ленты, сообщества, мероприятия или магазина и начать общение в том же интерфейсе. Продолжить его можно будет в отдельном приложении или десктопной версии.

Аудитория Мессенджера ВКонтакте

Основная аудитория Мессенджера ВКонтакте — жители России и стран СНГ.​ По итогам третьего квартала 2025 года, количество пользователей ВКонтакте в России в среднем составило 91,8 млн в месяц и 59,5 млн — в день. Сопоставимая аудитория и у Мессенджера ВКонтакте, так как все способы общения в социальной сети теперь собраны в нём.

В пресс-службе ВКонтакте отмечают, что компания планирует и дальше развивать экосистему в странах с сильным присутствием ВКонтакте. Компания хочет продвигать Мессенджер как инструмент общения с клиентами среди представителей бизнеса в странах СНГ.

История создания и развития Мессенджера ВКонтакте

Изначально, с октября 2006 года, Мессенджер ВКонтакте был встроенным инструментом для общения внутри социальной сети. 17 мая 2022 года ВКонтакте запустила отдельное мобильное приложение — Мессенджер ВКонтакте, которое вынесло личные и групповые чаты, а также звонки в отдельный сервис, при этом сохранив авторизацию через аккаунт ВКонтакте и связь с экосистемой.

Этапы развития мессенджера

2006–2022 годы — инструмент для общения внутри ВКонтакте. До выделения Мессенджера в отдельный продукт он использовался в формате раздела личных сообщений в социальной сети.

2022 год — отдельное мобильное приложение. Мессенджер стал самостоятельным продуктом для переписок и звонков на смартфоне.

2023 год — выход на десктоп. Появилась бета-версия отдельного приложения для Windows и macOS. Акцент сделали на удобстве коммуникации с компьютера и синхронизации с экосистемой.

2025 год — развитие контентных сценариев внутри мессенджера. В интерфейсе ВКонтакте тестировали и развивали каналы как формат, который доступен пользователям в мессенджере и сочетает публикацию постов с их обсуждением.

Основные функции Мессенджера ВКонтакте

Мессенджер ВКонтакте закрывает базовые потребности пользователя при общении. Можно создавать личные диалоги и групповые чаты, а также диалоги с сообществами и брендами. Внутри чатов доступны текстовые и голосовые сообщения, реакции, пересылка сообщений, поиск по переписке и работа с вложениями.

В переписке можно отправлять фото и видео, а также файлы и документы. Вложения доступны в истории диалога и быстро находятся через раздел с медиа и файлами. Это упрощает повторную отправку материалов в рабочей переписке и при общении в сообществах.

В мессенджере доступны аудио- и видеозвонки, в том числе групповые. Звонок запускается из диалога и не требует установки отдельного сервиса.

Каналы и группы

Мессенджер ВКонтакте используется не только для личного общения и групповых чатов, но и для обсуждения контента. Каналы ВКонтакте стали отдельным форматом для авторов, медиа и брендов: публикации приходят пользователям в мессенджер, а в комментариях к постам можно регулярно общаться с аудиторией. Вместе с групповыми чатами и сообщениями от сообществ у пользователя появляется единое пространство для общения с людьми, авторами и брендами.

Боты и автоматизация

Администраторы сообществ могут подключать чат-ботов и настраивать автоматические сценарии обработки обращений: ответы на типовые вопросы, сбор заявок, выдача статусов, перевод диалога на оператора. Бизнес может подключить интеграции через API и CRM-системы, чтобы фиксировать обращения из сообщений, распределять их по сотрудникам и контролировать скорость ответа.

Последние обновления

Главным изменением 2025 года в пресс-службе ВКонтакте назвали появление каналов, которые помогают создателям контента регулярно и напрямую общаться с аудиторией внутри социальной сети и в Мессенджере. В 2026 году планируется дальше развивать сценарии общения внутри социальной сети, где Мессенджер поможет оставаться на связи в личных и рабочих чатах, общаться в бизнес-чатах, создавать контент и поддерживать связь с аудиторией.

Как начать использовать Мессенджер ВКонтакте

Установка приложения

Откройте магазин приложений на смартфоне Введите в поиске «Мессенджер ВКонтакте» Установите приложение Настройте уведомления, чтобы не пропустить сообщения

Чтобы не ставить отдельное приложение, можно пользоваться Мессенджером внутри ВКонтакте на iOS и Android или общаться в веб-версии vk.com.

Регистрация и авторизация

Отдельно регистрироваться в Мессенджере не нужно: вход выполняется через аккаунт ВКонтакте.

Откройте приложение Авторизуйтесь по номеру телефона или через существующий аккаунт Подтвердите вход кодом Проверьте имя и фото профиля: они будут видны в диалогах

Первичные настройки

После входа в приложение можно настроить базовые параметры. В первую очередь стоит проверить:

Уведомления . Включить нужные типы уведомлений и отключить лишние

. Включить нужные типы уведомлений и отключить лишние Приватность . Ограничить круг лиц, которые могут писать первыми, настроить, кто может просматривать профиль и видеть статус.

. Ограничить круг лиц, которые могут писать первыми, настроить, кто может просматривать профиль и видеть статус. Личные сообщения . Закрепить важные чаты, очистить список неактуальных диалогов.

. Закрепить важные чаты, очистить список неактуальных диалогов. Звонки . Проверить доступ к микрофону и камере, разрешить или запретить звонки от других пользователей.

. Проверить доступ к микрофону и камере, разрешить или запретить звонки от других пользователей. Хранилище. Можно включить или отключить автосохранение медиафайлов на устройство.

Бизнес-возможности Мессенджера ВКонтакте

Для бизнеса Мессенджер ВКонтакте — это единый канал продаж, технической поддержки клиентов и отправки сервисных уведомлений. Предпринимателям доступны сообщения в сообществах, настройка рассылок, ведение каналов, интеграция с магазинами, сайтами, чат-виджетами, CRM и чат-ботами. Через каналы ВКонтакте можно выстраивать ежедневную коммуникацию, запускать платные подписки (VK Donut), работать с рекламными инструментами и авторскими интеграциями.

Клиент может перейти в диалог из рекламы, сообщества, карточки товара или публикации. Коммуникация не разрывается между площадками: заявки, вопросы и сопровождение остаются в одном месте. Для прикладных задач бизнес может использовать мини-приложения ВКонтакте без подключения CRM-систем:

записывать клиентов

принимать заявки

оформлять подписки

запускать рассылки

автоматизировать сервисные сценарии

Мессенджер ВКонтакте позволяет связаться с многомиллионной аудиторией зарегистрированных пользователей соцсети. Клиенту не нужно устанавливать отдельный сервис ради переписки с компанией — канал уже знаком и доступен через аккаунт ВКонтакте.

Реклама и таргетинг

В экосистеме ВКонтакте можно запускать рекламу, которую увидят пользователи всех сервисов ВКонтакте. Настроить её можно с помощью платформы VK Реклама.

Вот как может выглядеть процесс:

бизнес запускает рекламу, по которой пользователи переходят в диалог с сообществом

входящие диалоги разделяют по темам, например «продажи» и «поддержка»

менеджер отвечает на запрос: помогает решить проблему, оформить заказ или записаться на услугу

позже менеджер может запросить обратную связь о полученной услуге в том же диалоге

спустя время менеджер настраивает ретаргетинг, чтобы привлечь внимание тех, кто уже взаимодействовал с сообществом или писал в сообщения, и подтолкнуть к повторному сотрудничеству

Когда поток обращений становится регулярным, можно подключить мессенджер к CRM и сервисам поддержки, чтобы автоматически фиксировать и распределять обращения, назначать ответственных, контролировать статусы и следить за сроками ответа.

CRM-сервисы в связке с Мессенджером ВКонтакте помогают:

фиксировать лиды или обращения после первого сообщения

распределять диалоги по менеджерам или очередям

привязывать переписки к карточкам клиентов

формировать отчёт о скорости ответа и нагрузке

Аналитика для бизнеса

Бизнес может просматривать статистику по сообществам и рассылкам во ВКонтакте, включая охваты, просмотры, динамику изменения количества подписчиков и степень вовлечённости аудитории. В разделе с сообщениями можно отслеживать базовые показатели работы с обращениями, например объём диалогов и скорость ответа. Более подробные показатели доступны при подключении внешних CRM-системам через инструменты ВКонтакте и партнёрские решения.

Безопасность и приватность в Мессенджере ВКонтакте

В пресс-службе ВКонтакте подчеркивают, что сервис использует защищённые соединения для передачи данных и развивает инфраструктуру с учётом требований российского законодательства и внутренних стандартов безопасности.

Пользователям доступны расширенные настройки управления доступом к аккаунту и перепискам. Они помогают ограничить входящие сообщения и снизить спам-нагрузку. Можно настроить:

кто может писать первым

кто может добавлять в беседы

какие уведомления будут приходить, со звуком или без

какие действия разрешать в диалоге

В Мессенджере можно удалять ненужные сообщения, включать режим исчезающих сообщений и выборочно убирать звук уведомлений в тех чатах, где он не нужен — временно или постоянно.

В деловой переписке эти настройки помогают снизить вероятность того, что важная рабочая информация окажется в неподходящем диалоге или останется в истории дольше, чем требуется.

Возможности настройки и индивидуализации Мессенджера ВКонтакте

Визуальные настройки мессенджера соответствуют общим темам интерфейса ВКонтакте и позволяют адаптировать внешний вид приложения под предпочтения пользователя. Пользователи могут:

настраивать фон и цвет в каждом чате

управлять списком диалогов и собирать их в папки по темам, а неактуальные убирать в архив

форматировать текст

включать режим исчезающих сообщений для разных сценариев общения

Как Мессенджер ВКонтакте интегрируется с другими сервисами ВК

Музыка и видео

В переписке можно делиться контентом из ВКонтакте: музыкой, видео и записями. Это удобно, когда нужно быстро отправить материал и обсудить его в том же диалоге. Авторам, редакциям и брендам это помогает быстрее согласовать материал или передать ссылку на публикацию, не выходя за пределы платформы.

Платежи и покупки

ВКонтакте поддерживает покупки и приём оплаты услуг в сообществах. В связке с мессенджером это обычно выглядит так:

пользователь пишет сообществу и уточняет условия предоставления услуги или оформления заказа

менеджер присылает ему ссылку или кнопку для оплаты

пользователь оплачивает услугу, а заказ поступает в обработку

Так Мессенджер сокращает количество шагов между консультацией и завершением сделки, не выходя за пределы площадки.

Как ещё можно использовать Мессенджер ВКонтакте

Использование для работы в команде

Мессенджер ВКонтакте подходит для ведения рабочих групповых чатов и проектных обсуждений. В беседах можно форматировать сообщения, ставить реакции, закреплять важные сообщения и быстро обмениваться файлами, голосовыми и видеосообщениями. Для оперативной связи доступны аудио- и видеозвонки, включая групповые, без перехода в отдельные сервисы.

Для внутренних коммуникаций компании также задействуют сообщества и каналы. Через них публикуют объявления и рассылки, которые сотрудники получают в мессенджере. Рабочие документы и файлы передают прямо в диалогах и обсуждают там же, без вынесения материалов в отдельные инструменты.

Эффективное управление группами

Инструменты Мессенджера ВКонтакте помогают упорядочить переписки в группах или общих чатах. Создатель сообщества заранее распределяет обязанности между администраторами: кто отвечает за входящие, кто модерирует темы, кто подключается к чату при необходимости. Кроме того, в Мессенджере можно:

закрепить в начале чата основные правила и контакты ответственных, важные договорённости и ссылки, чтобы не спрашивать их каждый раз

определить, какие вопросы обсуждают в выбранном чате, а какие выносят в отдельные беседы

разделить переписку по задачам, например создать отдельные чаты: «поддержка», «продажи», «проект»

контролировать состав участников и закрывать чаты, которые перестали быть актуальными

настроить уведомления так, чтобы рабочие сообщения не терялись среди личных

Перспективы развития и будущее Мессенджера ВКонтакте

Пресс-служба ВКонтакте поделилась с Russian Business дальнейшими планами развития мессенджера:

Развитие каналов как одного из форматов регулярной коммуникации внутри ВКонтакте. Цель команды — расширять возможности каналов, включая сценарии их создания и управления, и развивать функциональность мессенджера для авторов и брендов.

Улучшение интерфейса и пользовательского опыта. Во ВКонтакте стремятся упростить навигацию в приложении, сделать сценарии общения быстрее и понятнее, а также работают над инструментами взаимодействия внутри диалогов и каналов.

Усиление интеграции мессенджера с каналами, сообществами и инструментами продвижения для бизнеса. Разработчики создают условия, чтобы бизнесу было удобнее общаться с аудиторией внутри продуманной системы.