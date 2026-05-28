В «Сколково» стартует технофестиваль Startup Village 2026 — в мероприятии примут участие 3 000 стартапов

28 и 29 мая в «Сколково» пройдёт технофестиваль Startup Village 2026. В нём примут участие представители крупных российских компаний, ведомств и стартапов. Корпорации публично озвучат конкретные технологические запросы рынка, а стартапы смогут предложить и представить решения для пилотных проектов и их дальнейшей продажи.

Startup Village — фестиваль для технологических предпринимателей, инвесторов, корпораций и разработчиков, посвящённая созданию новых продуктов и рынков. Впервые мероприятие состоялось в 2013-м.

В 2026 году деловую программу впервые разделили не по отраслям, а по типам рыночного спроса. Участников ждут семь тематических треков:

спрос на синергию технологий,

спрос на деньги и инвестиции,

спрос на технологии для города,

спрос на разработки для промышленности,

спрос на цифровые решения,

спрос на ИИ,

спрос на креатив.

В рамках центральных сессий корпорации озвучат конкретные технологические задачи и запросы на инновации. Стартапы смогут предложить свои решения и начать сотрудничество с крупными компаниями.

Отдельный блок мероприятий в рамках технофестиваля будет посвящён искусственному интеллекту, цифровой инфраструктуре, роботизации городской среды и развитию креативных индустрий.

В рамках фестиваля пройдёт «Стартап-базар» — с проектами из-за рубежа

Одним из главных событий Startup Village станет выставка «Стартап-базар». На ней представят проекты из России, Китая, Индии, Вьетнама, Катара и других стран. В экспозиции примут участие 60 компаний из сферы медицины, транспорта, промышленности, энергетики и аэрокосмической отрасли.

Организаторы обещают показать как уже внедрённые разработки, так и решения на стадии пилотирования.

На уличной площадке Startup Village также будет работать отдельная зона для испытаний робототехники. На ней представят сервисных роботов и беспилотные системы, которые сейчас проходят апробацию в первом российском испытательном центре роботов и беспилотников.

Стартапы смогут пройти диагностику бизнеса и получить решения по развитию

Во время фестиваля участники смогут пройти экспресс-диагностику бизнеса через платформу i.moscow. По итогам анализа стартапам предложат:

индивидуальную траекторию развития,

подбор городских сервисов поддержки,

актуальные технологические запросы корпораций.

Разработчики смогут сразу предложить свои решения потенциальным заказчикам.

В Startup Village примут участие российские ведомства и важнейшие игроки рынка

Среди участников фестиваля — Яндекс, Ростелеком, Росатом, РЖД, Сбер, Газпромбанк, Московская биржа и фонд «Восток». Также в мероприятии примут участие представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минцифры, Минобрнауки, ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив.

Научный блок представят эксперты Сколтеха, ВШЭ, МГУ, Сеченовского университета и других образовательных организаций.

Организаторами Startup Village выступают Правительство Москвы, ВЭБ.РФ и фонд «Сколково». В 2026 году мероприятие пройдет в рамках Московской недели предпринимательства.