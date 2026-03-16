Wildberries хочет приобрести авиакомпанию Azur Air — источники СМИ сообщают, что сделку могут закрыть в мае 2026-го

Wildberries & Russ ведёт переговоры о покупке крупнейшей чартерной авиакомпании России Azur Air. По данным Telegram-канала «Авиторщина», сделка находится «на финишной прямой», а закрыть её стороны рассчитывают к маю 2026-го. Источник канала сообщил, что актив интересен компании для развития туристического направления.

Часть рейсов Azur Air уже формируют под программу Fun&Sun

Источник в авиакомпании сообщил Telegram-каналу «Авиторщина», что многие рейсы Azur Air на лето уже формируются под туристические программы Fun&Sun. По его словам, сложности и резонанс вокруг перевозчика могли повлиять на снижение стоимости актива, однако цену возможной сделки он не раскрыл.

22 октября 2025 года Wildberries & Russ приобрела одного из крупнейших российских туроператоров — Fun&Sun, который ранее принадлежал холдингу «Севергрупп» Алексея Мордашова. По данным «Известий», сумма сделки составила около 15 млрд рублей.

После покупки компания начала развивать собственные туристические проекты. 15 февраля 2026 года в Египте открылся первый фирменный отель WB Travel Dreams Vacation, а 1 мая в турецком Кемере планируется запуск отеля WB Travel AnitaMatiate 4*.

Azur Air опровергла переговоры о продаже компании

В авиакомпании заявили, что информация о переговорах по продаже перевозчика не соответствует действительности. Об этом сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе Azur Air.

«Переговоры о продаже компании не ведутся, соответствующие обсуждения с какими-либо потенциальными покупателями отсутствуют. Авиакомпания продолжает выполнение заявленной программы полётов в полном объёме», — говорится в заявлении перевозчика «Коммерсанту».

В пресс-службе Wildberries отказались комментировать Russian Business информацию о возможной покупке Azur Air.

Росавиация ввела ограничения после проверки перевозчика

На прошлой неделе Росавиация ввела ограничения в сертификат эксплуатанта Azur Air по итогам внеплановой проверки Ространснадзора. Проверка проводилась после инцидентов, связанных с техническими неисправностями самолётов и задержками рейсов.

Как писали «Известия», если авиакомпания не устранит выявленные нарушения до 8 июня 2026-го, её сертификат эксплуатанта может быть аннулирован.

Задержка рейсов Azur Air — одна из главных проблем авиакомпании

По данным источника Telegram-канала «Авиторщина», пунктуальность остаётся одной из главных проблем авиакомпании.

В январе 2026 года более чем на два часа были задержаны 31% рейсов, в феврале — 26,7%, а в период с 1 по 15 марта показатель вырос до 34,8%.

Согласно федеральным авиаправилам, если более 20% рейсов задерживаются более чем на два часа (за исключением погодных причин), Росавиация может вводить ограничения в сертификат эксплуатанта.

Выручка Azur Air выросла до 26,6 млрд рублей

Как пишет Telegram-канал «Авиторщина», Azur Air принадлежит компании «Ван2флай», которую контролируют Людмила Фукалова (45%) и Анна Фукалова (55%). Они являются родственниками Натальи Кочкар — супруги конечного бенефициара перевозчика, турецкого бизнесмена Серхата Кочкара.

На начало марта в сертификате эксплуатанта Azur Air числится 15 самолётов: семь Boeing 757, шесть Boeing 767, а также по одному Boeing 737 и Boeing 777.

По итогам 2025 года:

выручка выросла на 11% — до 26,6 млрд рублей,

себестоимость продаж увеличилась на 7% — до 26,2 млрд рублей,

управленческие расходы выросли на 30% — до 725 млн рублей,

Azur Air перевезла 2,2 млн пассажиров в 2025 году.





Компания ожидает чистую прибыль в несколько миллиардов рублей по итогам 2025-го против убытка 3,9 млрд рублей годом ранее.

Контекст

Ранее сообщалось, что компания развивает новые направления бизнеса. В частности, Wildberries приобрела сеть косметических магазинов «Рив Гош», а также может запустить собственный сервис такси WB Taxi и рассматривает возможность создания онлайн-кинотеатра.