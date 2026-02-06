Wildberries откроет отель в Турции 1 мая 2026 года

Сервис WB Travel объединённой компании Wildberries & Russ запускает первый фирменный отель в Турции. Отель WB TRAVEL Anita Matiate 4* в городе Кемере начнет принимать гостей с 1 мая 2026 года. Забронировать номер можно будет прямо в приложении Wildberries.

Отель в Турции ориентирован на семейный формат отдыха

Фирменный отель WB Travel расположен в Кемере на второй береговой линии. У отеля есть собственный песчано-галечный пляж. Для гостей будут доступны открытый бассейн, водные горки, главный ресторан, работающий по системе «Все включено», а также кофейня.

В отеле также будет работать Детский клуб TOUCAN от FUN&SUN с программами развлечений для разных возрастов. Инфраструктура также включает:

детский ресторан, круглосуточный уголок мамы с оборудованием и ингредиентами для приготовления детского питания,

зону со стиральной машиной и сушилкой для детских вещей.

И другие сервисы, ориентированные на семейный отдых.

Сейчас номера полностью обновляются: заменяются мебель, сантехника и бытовая техника. Косметический ремонт проходит в зонах лобби, лобби-бара, главного ресторана и снэк-бара, в бассейнах и водных горках.

Первый фирменный отель WB Travel откроется в Египте 15 февраля

До запуска отеля в Турции WB Travel выведет фирменную отельную концепцию на египетский рынок. Первый объект под брендом WB Travel — курортный отель WB Travel Dreams Vacation — начнет принимать гостей в Египте с 15 февраля 2026 года. Проект реализуется сервисом WB Travel компании Wildberries & Russ совместно с туроператором FUN&SUN.

Концепция первого отеля WB Travel в Египте построена вокруг семейного отдыха. Для гостей с детьми предусмотрены детский ресторан, круглосуточный «уголок мамы» с оборудованием для приготовления детского питания, а также зона со стиральной машиной и сушилкой для детских вещей.

Контекст

В сентябре 2025 года Wildberries & Russ и FUN&SUN объявили о стратегическом партнерстве в развитии туристических сервисов для пользователей цифровой платформы. Партнерство направлено на объединение IT-инфраструктуры и рекомендательных алгоритмов Wildberries с экспертизой FUN&SUN в туриндустрии.

В течение 2026 года WB Travel намерен запустить ещё несколько фирменных отелей в Египте и Турции. Проекты будут реализовываться совместно с отелями-партнёрами и с использованием стандартов сервиса FUN&SUN.