Apple отложила выпуск AR-очков до 2027 года — проект перенесли из-за проблем с новой версией Siri

Apple перенесла сроки выхода своих первых AR-очков как минимум на конец 2027 года, сообщает Bloomberg. Устройство с внутренним кодовым названием N50 остаётся одним из приоритетных направлений Apple в сегменте носимой электроники. Ранее в компании обсуждался запуск устройства уже в 2026-м.

Apple не выпускает свои первые AR-очки из-за задержки обновления Siri

Apple рассчитывает, что будущие AR-очки будут тесно связаны с искусственным интеллектом и значительная часть взаимодействия с устройством будет строиться именно через ИИ-ассистента. Поэтому ключевой причиной переноса запуска продаж AR-очков Bloomberg называет задержку обновления голосового помощника Siri.

Компания хочет довести ИИ-модель до необходимого уровня стабильности и функциональности до выхода устройства на рынок. Ранее Apple планировала не только показать очки в 2026 году, но и вскоре после презентации начать продажи.

Apple выходит на рынок, где уже есть сильные конкуренты

Сегмент AR- и smart-очков уже активно развивается: собственные устройства выпускают несколько крупных производителей электроники — например, Meta*, Huawei и другие. Несмотря на это, Apple рассчитывает укрепить позиции за счёт собственной экосистемы и интеграции очков с iPhone и другими сервисами компании.

Bloomberg отмечает, что компания делает ставку на узнаваемость бренда и тесную связку устройства с другими продуктами Apple.

Контекст

Ранее стало известно, что Apple ускорила разработку носимых устройств с искусственным интеллектом. Компания одновременно работает над тремя гаджетами: умными очками, кулоном с камерой и новыми AirPods с ИИ-функциями. Все устройства будут тесно связаны с iPhone и обновлённой Siri, которая сможет анализировать окружающую среду через камеры. Производство очков Apple планировала запустить уже в декабре 2026-го, однако релиз теперь ожидается не раньше 2027 года.

Очки получат камеры, микрофоны и динамики, смогут снимать фото и видео, а также работать с голосовым помощником. Кулон и AirPods тоже оснастят камерами, но они будут использоваться не для съёмки, а для анализа пространства вокруг пользователя. Главным конкурентом Apple на рынке остаётся Meta* с очками Ray-Ban, однако компания рассчитывает сделать ставку на собственный дизайн, экосистему и качество устройств.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ