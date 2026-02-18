Apple ускоряет разработку носимых устройств: к 2027-му компания выпустит умные очки, ИИ-наушники и кулон с камерой
Apple выпустит умные очки и наушники с ИИ уже в 2027 году
Apple ускоряет работу над носимыми ИИ-устройства: сейчас компания готовит сразу три новых продукта — умные очки, кулон с камерой и обновлённые AirPods, сообщает Bloomberg. Все гаджеты будут работать в связке с iPhone: обновлённая Siri будет передавать информацию об окружающем мире с помощью камер смартфона. Производство очков хотят запустить уже в декабре — но публичный релиз состоится не раньше 2027-го.
Компания делает ставку на визуальный ИИ в новых устройствах
По информации источников, Apple ускорила разработку:
- умных очков с новыми функциями;
- кулона с камерой, который можно носить как аксессуар;
- AirPods с камерой и ИИ.
Каждое устройство будет использовать камеры для передачи визуальных данных в систему Siri. При этом AirPods и кулон получат более низкое качество камеры: они предназначены не для фото- и видеосъёмки, их задача — анализировать окружающую среду.
Apple готовит умные очки — с хорошей камерой для съёмки видео
Очки с нейросетью будут обрабатывать информацию, поступающую через динамики, микрофоны и камеры. Пользователь сможет:
- звонить;
- обращаться к Siri;
- выполнять действия в зависимости от окружающей среды;
- фотографировать и записывать видео.
Устройство получит две камеры: одну — для съёмки в высоком разрешении, вторую — для компьютерного зрения, которое будет анализировать окружающую среду. И если первые прототипы подключались к iPhone с помощью кабеля, то сейчас очки могут существовать автономно.
Главный конкурент компании сейчас — Meta*, выпускающая очки в коллаборации с RayBan. Apple же отказалась от идеи партнёрства с брендами оправ и решила разрабатывать собственные модели разных размеров и цветов. При этом главным отличием очков Apple от аналогичных устройств на рынке станет качество сборки и высокотехнологичные камеры.
ИИ-брошь — новые «глаза и уши» iPhone
Новая брошь от Apple будет скорее аксессуаром к iPhone, так как она не предполагает автономной работы. Среди её ключевых характеристик:
- встроенная камера;
- микрофон для взаимодействия с Siri;
- вычислительная мощность ближе к AirPods, чем к Apple Watch;
- возможные варианты ношения — на клипсе или на цепочке.
В компании называют кулон «глазами и ушами» телефона. Пока проект находится на стадии разработки. Теоретически продукт могут презентовать уже в следующем году, однако на практике товар может вовсе не дойти до полок магазинов.
Устройство напоминает по концепции Humane AI Pin — появившийся в 2024 году гаджет, который проецировал информацию на ладонь. Вскоре после появления ИИ-броши в продаже, пользователи разочаровались в ней: они жаловались на медленную работу и неудобство. После этого в феврале 2025 года основные функции устройства были отключены.
Реакция рынка — положительная
На фоне новостей акции Apple кратковременно выросли на 2,7% — до $262,74. Бумаги Meta* Platforms снизились менее чем на 1% до $635,83.
Депозитарные расписки французской компании по производству солнцезащитных очков, в частности, под брендами Ray-Ban и Oakley, EssilorLuxottica упали более чем на 7%.
Контекст
Ранее компанию анонсировала дату новой презентации. Мероприятие пройдёт 4 марта 2026 года и будет посвящено обновлению линейки ноутбуков и планшетов.
Среди ожидаемых новинок — MacBook на базе мобильного чипа A18 Pro. Благодаря использованию более дешёвого процессора, компания рассчитывает выйти в массовый ценовой сегмент и расширить аудиторию устройств, традиционно представленных в среднем и премиальном диапазоне.
*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ
