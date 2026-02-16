Apple анонсировала новую презентацию в марте 2026 года: компания готовит бюджетный MacBook на мобильном чипе
Стала известна дата презентации Apple в 2026-м — 4 марта
Apple анонсировала первое мероприятие в 2026 году: компания представит миру новые модели ноутбуков, включая бюджетный MacBook на мобильном чипе A18 Pro. Презентация новой линейки пройдёт уже 4 марта в формате Apple Experience и охватит обновления MacBook Air, MacBook Pro и iPad. Благодаря релизу компания планирует выйти в более массовый сегмент ноутбуков, расширив аудиторию линейки Mac.
Мероприятия для журналистов пройдут в Нью-Йорке, Шанхае и Лондоне
Событие стартует в 9:00 по восточному времени США и пройдёт в формате Apple Experience — это формат, предполагающий камерные встречи с возможностью практического знакомства с устройствами. Мероприятия для журналистов запланированы в Нью-Йорке, Шанхае и Лондоне.
Компания официально не раскрывает список продуктов, однако отмечает, что в разработке находится несколько новых устройств.
Apple впервые выходит в масс-сегмент с MacBook на процессоре от iPhone
По информации журналиста Bloomberg Марк Гурмана, среди ожидаемых новинок — недорогой MacBook на базе чипа A18 Pro. Речь идёт о мобильном процессоре, который используется в iPhone и может быть адаптирован для ноутбука.
Выход такой модели позволит Apple расширить присутствие в более массовом ценовом сегменте. До сих пор линейка Mac оставалась преимущественно в среднем и премиальном диапазоне.
Контекст
По данным Bloomberg, вслед за мартовской презентацией компания готовит выход iPhone 17e — преемника прошлогодней бюджетной модели 16e. Новинка получит чип A19 и поддержку MagSafe — и сохранит цену $599. Это позволит Apple позиционировать её как устройство с расширенными функциями по цене предшественника.
Параллельно с обновлением Mac — в линейку войдут MacBook Air на M5, профессиональные версии MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max, а также недорогой 13-дюймовый MacBook для конкуренции с бюджетными Windows-ноутбуками и Chromebook, Apple готовит пересмотр планшетной линейки. В 2026 году ожидаются базовый iPad на чипе A18 с функциями Apple Intelligence, iPad Air на M4 и iPad mini с OLED-дисплеем.
Обновления коснутся и программного обеспечения: в конце февраля выйдет первая бета iOS 26.4 с улучшенной Siri (часть функций — на базе технологий Gemini от Google), а сервис «Здоровье» получит новые инструменты анализа, включая оценку походки по камере iPhone.
