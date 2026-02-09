Apple планирует выпустить бюджетный iPhone 17e уже в 2026 году — цена смартфона составит $599
Стало известно, когда выйдет новый бюджетный iPhone 17e
iPhone 17e будет стоить так же, как и 16е — $599
Новый iPhone 17e получит чип A19 и поддержку MagSafe, а также новые беспроводные модули — и заменит прошлогоднюю модель 16e, пишет Bloomberg. Apple-инсайдер Марк Гурман отмечает, что устройство будет стоить $599, что позволит компании позиционировать, что в новом iPhone появилось больше функций по цене предыдущей модели.
В обновлённую линейку iPad в 2026 году войдут базовая модель с чипом A18 и функциями на базе , а также iPad Air с процессором M4. Кроме того, iPad mini получит OLED-дисплей, что сделает устройство более ярким.
Apple выпустит бюджетный MacBook — конкурента ноутбуков Windows
Также Apple представит новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, MacBook Air на M5 и обновлённые Mac Studio. По словам Apple-инсайдера Марка Гурмана, ключевой запуск первой половины года — недорогой MacBook с экраном меньше 13 дюймов, нацеленный на конкуренцию с бюджетными ноутбуками Windows и Chromebook.
Также ожидается обновление Mac mini и монитора Studio Display. Новые компьютеры, как и iPhone 17e и iPad, будут продвигаться в корпоративном сегменте и в развивающихся странах, в том числе на рынках Индии. Так Apple хочет расширить канал продаж, отмечает Bloomberg. Массовый выпуск MacBook привязан к релизу обновления операционной системы macOS 26.3 и ожидается в марте 2026 года.
Apple готовит обновление iOS 26.4 и улучшение сервиса «Здоровье»
Apple готовит обновление iOS 26.4 с оптимизированным интерфейсом и исправленными ошибками, а также улучшенной Siri, отмечает Bloomberg. Первая бета-версия будет представлена разработчикам уже в конце февраля.
Кроме того, в сервисе «Здоровье» появятся новые инструменты анализа состояния пользователя, включая функцию оценки походки пользователя с помощью камеры iPhone. Обновления будут представлены в течение 2026 года.
Контекст
В январе 2026 года появилась информация, что Apple готовится расширить линейку складных смартфонов и представить компактный iPhone Flip. По информации Bloomberg, устройство может выйти не раньше 2027 года и станет продолжением первого складного iPhone Fold, который компания планирует анонсировать осенью 2026 года.
Также стало известно, что в январе 2026-го Apple зафиксировала рекордные продажи iPhone в праздничный период — более $85 млрд, что стало крупнейшей квартальной выручкой в истории компании и превысило ожидания аналитиков.
- Звонки и рассылки в мессенджерах — самые раздражающие виды рекламы: их не любят почти 50% россиян 52% россиян раздражаются из-за рекламных звонков 09 февраля 2026, 12:00
- 25% россиян откладывают покупку подарков на последний день: каждый пятый мужчина рассматривает рассрочку 25% россиян покупают подарки на 8 марта за день до праздника 09 февраля 2026, 11:00
- ИИ-сленг в 2026 году: датасет, лосс, RAG и ещё 50 терминов — это уже базовый минимум индустрии Рабочий словарь, чтобы понять, из чего сделан ИИ и как устроен рынок 08 февраля 2026, 08:00
- Крупнейшие сети отелей перестали работать с «Яндекс Путешествиями» — эксперты предупреждают о возможном росте цен Ведущие сети отелей прекратили работу с Яндекс Путешествиями 07 февраля 2026, 00:00