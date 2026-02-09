Стало известно, когда выйдет новый бюджетный iPhone 17e

В 2026 году Apple планирует представить бюджетный iPhone 17e, а также обновлённые iPad и свежие Mac, сообщает Bloomberg Apple-инсайдер Марк Гурман. Компания планирует активно продвигать новые модели на рынках развивающихся стран и корпоративном сегменте. Помимо этого, Apple внедрит функции виртуального тренера в сервис «Здоровье».

iPhone 17e будет стоить так же, как и 16е — $599

Новый iPhone 17e получит чип A19 и поддержку MagSafe, а также новые беспроводные модули — и заменит прошлогоднюю модель 16e, пишет Bloomberg. Apple-инсайдер Марк Гурман отмечает, что устройство будет стоить $599, что позволит компании позиционировать, что в новом iPhone появилось больше функций по цене предыдущей модели.

В обновлённую линейку iPad в 2026 году войдут базовая модель с чипом A18 и функциями на базе Apple Intelligence*Искусственный интеллект от Apple., а также iPad Air с процессором M4. Кроме того, iPad mini получит OLED-дисплей, что сделает устройство более ярким.

Apple выпустит бюджетный MacBook — конкурента ноутбуков Windows

Также Apple представит новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, MacBook Air на M5 и обновлённые Mac Studio. По словам Apple-инсайдера Марка Гурмана, ключевой запуск первой половины года — недорогой MacBook с экраном меньше 13 дюймов, нацеленный на конкуренцию с бюджетными ноутбуками Windows и Chromebook.

Также ожидается обновление Mac mini и монитора Studio Display. Новые компьютеры, как и iPhone 17e и iPad, будут продвигаться в корпоративном сегменте и в развивающихся странах, в том числе на рынках Индии. Так Apple хочет расширить канал продаж, отмечает Bloomberg. Массовый выпуск MacBook привязан к релизу обновления операционной системы macOS 26.3 и ожидается в марте 2026 года.

Apple готовит обновление iOS 26.4 и улучшение сервиса «Здоровье»

Apple готовит обновление iOS 26.4 с оптимизированным интерфейсом и исправленными ошибками, а также улучшенной Siri, отмечает Bloomberg. Первая бета-версия будет представлена разработчикам уже в конце февраля.

Кроме того, в сервисе «Здоровье» появятся новые инструменты анализа состояния пользователя, включая функцию оценки походки пользователя с помощью камеры iPhone. Обновления будут представлены в течение 2026 года.

Контекст

В январе 2026 года появилась информация, что Apple готовится расширить линейку складных смартфонов и представить компактный iPhone Flip. По информации Bloomberg, устройство может выйти не раньше 2027 года и станет продолжением первого складного iPhone Fold, который компания планирует анонсировать осенью 2026 года.

Также стало известно, что в январе 2026-го Apple зафиксировала рекордные продажи iPhone в праздничный период — более $85 млрд, что стало крупнейшей квартальной выручкой в истории компании и превысило ожидания аналитиков.