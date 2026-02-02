Apple готовится выпустить складной iPhone Flip

Apple рассматривает возможность выпуска компактного складного смартфона iPhone Flip, сообщает Bloomberg Apple-инсайдер Марк Гурман. По данным издания, устройство может стать продолжением первого складного iPhone с большим экраном — его компания планирует представить уже осенью 2026 года. Также компания отчиталась о самом успешном квартале в своей истории, зафиксировав рекордную выручку от продаж iPhone.

iPhone Flip могут анонсировать сразу после выпуска первого складного iPhone Fold

Apple уже изучает возможность выпуска компактного iPhone Flip со складной конструкцией, пишет Bloomberg. Смартфон может стать продолжением первого складного iPhone Fold, который компания готовится представить в сентябре 2026 года.

По данным издания, Apple делает ставку на то, что её первый складной iPhone будет достаточно успешным. Компания ожидает, что это создаст спрос на категорию складывающихся устройств. Также отмечается, что первый складной iPhone будет оснащён внешним дисплеем размером около 5,5 дюймов.

При этом проект пока находится на ранней стадии разработки: решение о коммерческом запуске будет зависеть от успеха первого складного iPhone и реакции рынка на него.

Выручка Apple в новогодние праздники составила более $80 млрд

Кроме того, в период новогодних праздников Apple получила около $85 млрд выручки от продаж iPhone — это самый высокий показатель за всю историю компании. Общий рост выручки стал самым быстрым с 2021 года, а спрос на новые модели оказался выше ожидаемого. В связи с этим компания до сих пор пытается произвести достаточное количество гаджетов.

Apple ожидает, что в текущем квартале выручка вырастет до 16%, что также превзошло ожидания аналитиков. Акции компании отреагировали ростом после публикации отчётности.

Apple отстаёт от конкурентов в области ИИ

Несмотря на сильные продажи, Apple по-прежнему отстаёт от конкурентов в области генеративного ИИ. По мнению Марка Гурмана, журналиста Bloomberg, специализирующегося на Apple, компании необходимо перестроить разработку устройств и ПО вокруг ИИ — с упором на голосовое управление, умных ассистентов и отказ от привычной модели взаимодействия через приложения.

Без собственных ИИ-технологий и чёткой стратегии компания рискует сохранить финансовую устойчивость, но утратить своё влияние в сегменте потребительской электроники, отмечает журналист Bloomberg.

Контекст

На прошлой неделе появилась информация о том, что Apple может перезапустить голосового ассистента Siri совместно с Google. По данным Bloomberg, обновлённая версия Siri на базе ИИ-моделей Gemini выйдет уже в феврале 2026 года, а полноценный чат-бот появится летом вместе с новыми версиями iOS, iPadOS и macOS.