Apple выпустит ИИ-гаджет, который можно носить на одежде — устройство будет оснащено камерами и микрофонами
Apple разрабатывает носимое ИИ-устройство и новую Siri
Размер ИИ-устройства будет похож на трекер AirTag от Apple
Новый продукт будет оснащён двумя камерами — с обычным и широкоугольным объективами, а также тремя микрофонами. Кроме того, в устройстве предусмотрены физическая кнопка, динамик и зарядка на задней стороне продукта.
ИИ-устройство можно будет крепить на одежду, следует из сообщения The Information. По задумке инженеров, гаджет будет похож по размеру на компактный трекер Apple — AirTag, но немного толще.
На старте Apple может выпустить 20 млн ИИ-устройств
Разработка Apple происходит на фоне растущего интереса компаний к ИИ-устройствам. На этой неделе представитель OpenAI Крис Лихейн заявил, что компания планирует анонсировать своё первое носимое ИИ-устройство во второй половине 2026 года. По данным Axios, этой разработкой могут стать ИИ-наушники под названием Sweatpea.
Apple может ускорить разработку своей ИИ-продукта, чтобы не отставать от конкурентов, отмечают источники The Information. По их данным, компания рассматривает выпуск до 20 млн устройств на старте продаж.
Обновлённая Siri — основа ИИ-устройства
Если Apple выпустит ИИ-пин, он будет работать на базе обновлённой версии Siri. Как сообщает Bloomberg, компания готовит масштабное обновление голосового ассистента, которое превратит Siri в чат-бот с ИИ, близкий по функциональности к ChatGPT.
Новая Siri под кодовым названием Campos будет поддерживать как голосовое, так и текстовое взаимодействие и станет частью iOS 27, следует из материала Bloomberg. Ранее руководство Apple подчёркивало, что не планирует превращать Siri в чат-бот, однако давление со стороны конкурентов могло изменить стратегию компании.
Бывшие сотрудники Apple уже выпускали носимый ИИ-продукт
Интерес к ИИ-устройствам для повседневного ношения пока остаётся неоднозначным. Ранее стартап Humane AI, основанный бывшими сотрудниками Apple, уже выпускал ИИ-пин с камерами и микрофонами.
Однако устройство не смогло добиться коммерческого успеха, пишет TechCrunch. Покупатели стали возвращать продукт, а объём заказов резко снизился. Таким образом, менее чем через два года после запуска Humane прекратила деятельность и продала активы компании HP.
