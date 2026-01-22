Apple разрабатывает носимое ИИ-устройство и новую Siri

Apple работает над собственным носимым ИИ-продуктом, пишет The Information. По данным издания, устройство будет выполнено в виде тонкого круглого корпуса из стекла и металла и получит камеры и микрофоны. Гаджет может появиться на рынке в 2027 году, в основе его работы — обновлённая ИИ-версия Siri с функциями чат-бота.

Размер ИИ-устройства будет похож на трекер AirTag от Apple

Новый продукт будет оснащён двумя камерами — с обычным и широкоугольным объективами, а также тремя микрофонами. Кроме того, в устройстве предусмотрены физическая кнопка, динамик и зарядка на задней стороне продукта.

ИИ-устройство можно будет крепить на одежду, следует из сообщения The Information. По задумке инженеров, гаджет будет похож по размеру на компактный трекер Apple — AirTag, но немного толще.

На старте Apple может выпустить 20 млн ИИ-устройств

Разработка Apple происходит на фоне растущего интереса компаний к ИИ-устройствам. На этой неделе представитель OpenAI Крис Лихейн заявил, что компания планирует анонсировать своё первое носимое ИИ-устройство во второй половине 2026 года. По данным Axios, этой разработкой могут стать ИИ-наушники под названием Sweatpea.

Apple может ускорить разработку своей ИИ-продукта, чтобы не отставать от конкурентов, отмечают источники The Information. По их данным, компания рассматривает выпуск до 20 млн устройств на старте продаж.

Обновлённая Siri — основа ИИ-устройства

Если Apple выпустит ИИ-пин, он будет работать на базе обновлённой версии Siri. Как сообщает Bloomberg, компания готовит масштабное обновление голосового ассистента, которое превратит Siri в чат-бот с ИИ, близкий по функциональности к ChatGPT.

Новая Siri под кодовым названием Campos будет поддерживать как голосовое, так и текстовое взаимодействие и станет частью iOS 27, следует из материала Bloomberg. Ранее руководство Apple подчёркивало, что не планирует превращать Siri в чат-бот, однако давление со стороны конкурентов могло изменить стратегию компании.

Бывшие сотрудники Apple уже выпускали носимый ИИ-продукт

Интерес к ИИ-устройствам для повседневного ношения пока остаётся неоднозначным. Ранее стартап Humane AI, основанный бывшими сотрудниками Apple, уже выпускал ИИ-пин с камерами и микрофонами.

Однако устройство не смогло добиться коммерческого успеха, пишет TechCrunch. Покупатели стали возвращать продукт, а объём заказов резко снизился. Таким образом, менее чем через два года после запуска Humane прекратила деятельность и продала активы компании HP.