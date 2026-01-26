Apple запускает Siri на базе ИИ-моделей Google Gemini

Apple готовит поэтапный запуск обновлённой версии Siri — первую версию ассистента компания представит уже во второй половине февраля, пишет Bloomberg. Более продвинутая версия Siri в формате чат-бота появится летом и станет частью презентации обновлённых операционных систем Apple. Компания также договорилась о партнёрстве с Google: ИИ-модели Gemini станут основой для новых функций Siri и Apple Intelligence.

Улучшенная Siri будет работать на основе ИИ-модели от Apple и Google

Apple представит обновлённую Siri поэтапно. Как сообщает Bloomberg, первая версия появится в феврале в iOS 26.4 и будет основана на модели Apple Foundation Models v10, разработанной в рамках сотрудничества Apple и Google. Ассистент получит доступ к персональным данным пользователя, а также будет понимать, что у пользователя открыто на экране, опираясь на это при своих ответах.

Вторая версия Siri появится в июне 2026-го вместе с выходом iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27. Она разрабатывается под кодовым названием Campos и будет полноценным чат-ботом, способным поддерживать диалог и отвечать на сложные запросы. Для неё Apple планирует использовать более продвинутую ИИ-модель Foundation Models v11, также основанную на Gemini.

Apple решила сотрудничать с Google после неудач Apple Intelligence

Решение сотрудничать с Google стало следствием неудачного запуска собственной ИИ-платформы компании — Apple Intelligence. Таким образом, в ноябре 2025-го компании согласовали условия: Gemini будет использоваться в Siri и будущих ИИ-функциях Apple. На первом этапе модели будут работать на серверах Apple, а в дальнейшем — частично на инфраструктуре Google.

Apple вела переговоры с OpenAI и Anthropic, но оба варианта оказались не подходящими для компании. Anthropic запрашивала многолетние контракты на миллиарды долларов, а сотрудничество с OpenAI оказалось ещё более сложным. Компания активно переманивала инженеров Apple и параллельно развивала собственные ИИ-устройства вместе с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом.

Новый руководитель команд дизайна может заменить Тим Кука

На фоне перезапуска Siri в Apple произошли заметные кадровые перестановки. CEO компании Тим Кук назначил главу аппаратного направления Джона Тернуса руководителем команд промышленного дизайна и дизайна пользовательских интерфейсов. Теперь Тернус отвечает и за внешний вид устройств, и за то, как выглядят и работают интерфейсы: экраны, меню, кнопки, жесты и логика управления.

По данным источников Bloomberg, Кук расширяет зону ответственности Тернуса, чтобы глубже погрузить его во все ключевые процессы бизнеса и подготовить к роли первого лица. В настоящий момент смены гендиректора не происходит, но внутри Apple Тернуса всё чаще воспринимают как главного кандидата на пост следующего CEO.

Контекст

На прошлой неделе Apple сообщила о разработке собственного носимого ИИ-устройства, которое можно будет крепить на одежду. По данным The Information, гаджет получит камеры и микрофоны, а его размер будет сопоставим с AirTag.

Основой работы устройства станет обновлённая версия Siri с ИИ-функциями чат-бота — именно она должна обеспечивать взаимодействие пользователя с гаджетом.