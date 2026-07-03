Альфа-Банк поддержал новый бизнес-фестиваль «Атланты Сити»: мероприятие собрало в Сочи более 1700 участников

«Атланты Сити» — новый фестиваль предпринимателей Михаила Воронина (бизнес-сообщество «Атланты», агентство Worlds) и Бориса Альхимовича (агентство REDDAY), который объединяет предпринимателей, инвесторов и топ-менеджеров. Его первый сезон сочетал деловую программу, нетворкинг, хайкинг и семейный отдых. По данным организаторов, мероприятие собрало более 1700 участников, а в деловой программе выступили около 100 спикеров.

Альфа-Банк подготовил собственную программу для участников

Для участников «Атланты Сити» Альфа-Банк организовал собственную деловую программу и тематические пространства. 23 июня на площадке выступили спикеры банка, а на протяжении фестиваля работали главный лекционный зал, Альфа-Коворкинг и Альфа-Шатёр — зона для питания и отдыха участников. Гости также могли выиграть подарочный курс образовательной платформы Альфа-Курса и мерч.

На фестивале разыграли 1 млн ₽ на продвижение бизнеса

Одной из активностей Альфа-Банка стал конкурс Фонда немалого бизнеса. До 24 июня участники «Атланты Сити» присылали истории своих компаний, после чего организаторы выбрали пятерых финалистов. 25 июня они представили проекты в трёхминутных выступлениях, а победителя определили по итогам онлайн-голосования. Им стала Екатерина Андреевская — соосновательница семейного парка развлечений «Московский ЛисаПарк». Она получила 1 млн рублей на продвижение своего бизнеса.

Конкурс прошёл в рамках программы Фонда немалого бизнеса Альфа-Банка. Фонд помогает предпринимателям развивать своё дело, оплачивая рекламные кампании и поддерживая продвижение проектов.