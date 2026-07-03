На рынке облигаций впервые фиксируют разгон цен — ЦБ может ввести ограничения для торгов бумагами

Банк России в I квартале 2026 года впервые зафиксировал признаки дестабилизации цен на рынке корпоративных облигаций, сообщает РБК со ссылкой на директора департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилла Пронина. До этого необоснованные движения цен регулятор наблюдал только на рынке акций. Параллельно в ЦБ предупредили о рисках манипулирования на будущем рынке криптовалют.

Искусственно изменить цену облигаций может даже случайная опечатка трейдера

Два года назад ЦБ совместно с Мосбиржей вводил ограничители нерыночной волатильности для рынка акций третьего эшелона, где фиксировалось большое количество так называемых разгонов цен. Меры сработали — число дестабилизаций существенно снизилось. Однако теперь похожие признаки появились на рынке облигаций, заявил в интервью РБК директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин.

Схема манипуляции на рынке облигаций выглядит так: в определённый момент желающих купить или продать бумагу почти нет, и тогда один участник выставляет заявку по цене, резко отличающейся от той, что была накануне. Поскольку в этот момент других предложений в системе практически нет, сделка проходит по искусственно завышенной или заниженной цене — и формально меняет рыночную стоимость бумаги.

При этом Кирилл Пронин отметил, что не каждое аномальное движение цены носит умышленный характер. Часть случаев — это так называемая «ошибка жирного пальца», когда трейдер случайно выставляет агрессивную заявку из-за опечатки или случайного клика.

ЦБ планирует ограничить волатильности на рынке облигаций — на рынке акций это сработало

ЦБ рассматривает вопрос донастройки режимов торгов на рынке облигаций по аналогии с рынком акций — введение пороговых значений, при достижении которых будет запускаться дискретный аукцион*Дискретный аукцион — это особый режим торгов на бирже, который вводят, чтобы стабилизировать ситуацию при резких и сильных колебаниях цен на отдельные ценные бумаги или на весь фондовый индекс. или включаться ценовые планки*Ценовые планки — это верхняя и нижняя границы дневного колебания цены какого-либо инструмента: акции, фьючерса, облигации. Биржа устанавливает эти лимиты, чтобы сдержать резкую волатильность рынка.. Главное при этом не подавить волатильность полностью: именно она привлекает участников торгов и позволяет им зарабатывать, подчёркивает глава департамента ЦБ.

При этом на традиционном фондовом рынке число недобросовестных практик продолжает расти. За 2025 год и I квартал 2026-го ЦБ выявил семь случаев, в которых зафиксированы признаки не просто разгона, а именно манипулятивных сделок. Во всех семи случаях регулятор применил меры воздействия, сообщил Кирилл Пронин.

ЦБ набирает специалистов по блокчейну для надзора за крипторынком

С запуском легального рынка криптовалют в России ЦБ ожидает дополнительного объёма работы по надзору и выявлению кейсов манипулирования. Регулятор предупреждает, что инвесторы, привыкшие торговать на нерегулируемых зарубежных платформах, могут просто не знать российских правил. Схемы pump and dump — разгон цены актива с последующей продажей по завышенным котировкам — на мировом крипторынке воспринимаются как способ заработка, констатировал Кирилл Пронин. Перенос этих практик на российский рынок грозит нарушителям серьёзными последствиями.

Правила надзора на крипторынке будут теми же, что и на классических биржах. Чтобы эффективно работать с новыми участниками, ЦБ уже набирает специалистов с компетенциями в блокчейн-аналитике и DeFi-инструментах*DeFi-инструменты — это набор финансовых сервисов и протоколов, которые работают на базе блокчейна и смарт-контрактов. Их главная идея — предоставить пользователям доступ к таким финансовым услугам, как кредитование, обмен активов, стейкинг, страхование и управление капиталом, без участия традиционных посредников — банков, брокеров, бирж..

Контекст

В начале июля 2026 года первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что нормативные акты для запуска операций с криптовалютой планируется подготовить к октябрю, а сами операции могут начаться уже в ноябре 2026 года. Мосбиржа подтвердила намерение запустить торги криптовалютой до конца года — сразу после принятия соответствующих законов.



Законопроект о регулировании криптовалюты Госдума может принять уже 27 июля — голосование перенесли на конец весенней сессии. В случае принятия документа гражданам и компаниям разрешат легально покупать цифровые валюты через лицензированных посредников — обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих.