Flowwow запускает собственный бренд товаров для дома — в линейке появятся наборы для сборки букетов, вазы и ароматы

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow планирует выпускать продукцию под собственной торговой маркой, сообщают «Ведомости». Бренд «Флаубокс» будет специализироваться на товарах для дома и интерьера. Компания рассчитывает, что новое направление будет приносить около 9 млн рублей оборота в месяц.

На старте продукция «Флаубокс» будет представлена только на маркетплейсе и в магазине на Мясницкой

Первым продуктом под брендом «Флаубокс» станут наборы для самостоятельной сборки букета. В него войдут цветы, ваза, держатель, тубус, питательный раствор и инструкция, сообщил «Ведомостям» представитель компании. В перспективе ассортимент могут пополнить вазы, статуэтки, ароматы для дома и другие товары для интерьера, уточнил менеджер по развитию бизнеса Flowwow Александр Венников.

На первом этапе продукция «Флаубокс» будет доступна только на самой площадке маркетплейса и в магазине на Мясницкой. В дальнейшем товары могут появиться и в других офлайн-точках, добавил собеседник «Ведомостей».

Инвестиции в новый бренд эксперты оценивают в 30–40 млн рублей

Сумму инвестиций в проект в Flowwow не раскрывают. В компании рассчитывают, что новое направление будет приносить около 9 млн рублей оборота в месяц.

Как предполагает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, затраты на запуск бренда в крупных городах России составят 30–40 млн рублей. В эту сумму входят разработка дизайна продукта и упаковки, создание запаса ваз и тубусов, фотоконтент, подготовка продавцов и рекламное продвижение.

Основатель и партнёр One Story Ольга Сумишевская приводит схожую оценку. По её мнению, пилотный запуск проекта потребует около 10 млн рублей, масштабирование — 30–50 млн рублей.

Собирать наборы «Флаубокс» будут сторонние поставщики

Для запуска марки Flowwow намерен привлечь оптовых поставщиков и селлеров. Оптовики будут заниматься поставкой цветов, селлеры — собирать и продавать наборы. На старте партнёрам предложат восемь готовых вариантов комплектации, которые затем можно адаптировать под собственный ассортимент. Аналогичную схему давно применяют американские платформы Teleflora и FTD, отмечает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

По словам Бурмистрова, главным риском при такой схеме выступает контроль качества. Клиент взаимодействует непосредственно с Flowwow, в то время как набор собирает сторонний партнёр. Чтобы избежать репутационных рисков, платформе придётся прописать чёткие стандарты сборки и правила замены, считает эксперт.

Эксперты не ожидают заметного роста продаж от нового формата — готовые букеты остаются популярнее

Одной из причин запуска проекта в компании называют рост цен на готовые авторские композиции. По данным Росстата, средняя розничная цена свежесрезанного цветка в 2025 году выросла на 11,3% — до 223 рублей, за январь–май 2026-го прибавила ещё 2,6% до 233 рублей за штуку. В Flowwow считают, что из-за удорожания продукции часть покупателей ищет более доступные варианты на других ресурсах.

Основатель и партнёр One Story Ольга Сумишевская, однако, не ожидает, что новый формат заметно увеличит продажи. Продукция «Флаубокс» не относится к категории первой необходимости — большинство клиентов по-прежнему предпочитают покупать готовые букеты.

Контекст

В марте 2026 года Flowwow начал продавать цветы оптом напрямую от российских производителей. К платформе присоединились четыре агропромышленных холдинга, ещё столько же находятся в процессе подключения. В ассортименте — розы, тюльпаны, ирисы, эустомы и диантусы. В компании рассчитывают, что новое оптовое направление позволит выйти на оборот 100 млн рублей в течение года.

В феврале 2026 года СМИ сообщали, что Flowwow вёл переговоры о продаже российского бизнеса «Яндексу». В компании подтвердили, что действительно рассматривали разные инвестиционные сценарии, включая частичную и полную продажу. После завершения переговоров с одним из маркетплейсов в Flowwow решили продолжить развитие в самостоятельном режиме.