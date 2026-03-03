Flowwow запускает оптовые продажи от производителей: платформа планирует выйти на оборот 100 млн ₽ в 2026-м

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow начал продавать цветы оптом напрямую от российских производителей, пишет Forbes. К платформе уже присоединились четыре агропромышленных холдинга, ещё столько же находятся в процессе подключения. В компании рассчитывают, что новое направление позволит выйти на оборот 100 млн рублей в течение года.

В ассортименте Flowwow для опта — розы, тюльпаны, ирисы, эустомы и диантусы

Как сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу Flowwow, поставки продаж цветов будут осуществляться напрямую от крупных тепличных хозяйств. В ассортименте представлены наиболее востребованные позиции — розы, тюльпаны, ирисы, эустомы и диантусы.

В компании рассчитывают, что запуск оптового сегмента позволит платформе выступать прямым поставщиком для селлеров и корпоративных заказчиков. По итогам первого года работы нового направления Flowwow намерен достичь оборота в 100 млн рублей.

Flowwow поможет крупным поставщикам выйти в онлайн

Ранее крупные тепличные хозяйства в основном работали через офлайн-каналы и оптовые базы. Однако, по оценке маркетплейса, доля онлайн-продаж в цветочном сегменте ежегодно увеличивается и уже превышает 25% от общего числа покупок.

Теперь маркетплейс выступает оператором, который помогает производителям расширять каналы сбыта. Это возможно как при прямом выходе тепличных хозяйств на платформу, так и через селлеров, работающих с оптовыми поставками.

В настоящее время в таком формате работают 27 магазинов в Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Краснодар и Нижний Новгород. В планах платформы — усиление присутствия в Приволжском федеральном округе.

Контекст

По итогам 2024 года оборот Flowwow достиг 17,2 млрд рублей, увеличившись на 80% относительно предыдущего года, о чём свидетельствуют данные компании. В 2025‑м сервис сохранил положительную динамику, показав прирост на уровне 38,5%.

В компании такой рост объясняют расширением товарных категорий, увеличением географии присутствия и повышением потребительского интереса к платформе. Приведённые показатели, как подчёркивают в Flowwow, опережают средние темпы развития рынка электронной коммерции.

Запуск оптового направления отражает стратегию Flowwow по диверсификации бизнес-модели и усилению позиций на трансформирующемся цветочном рынке. На фоне роста онлайн-сегмента маркетплейсы постепенно становятся ключевым каналом продаж как для ритейлеров, так и для производителей.