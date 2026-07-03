Wildberries запустил B2B-раздел для закупок — бизнес сможет оформлять заказы прямо в приложении маркетплейса

Wildberries добавил в мобильное приложение специальный режим для корпоративных клиентов — «Wildberries для бизнеса». Он позволит индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам оформлять закупки от имени компании прямо со смартфона. После активации режима пользователи смогут видеть товары, доступные для бизнеса, переключаться между личным и корпоративным профилями и оплачивать заказы с расчётного счёта.

Интерфейс приложения адаптируется под корпоративных клиентов

Новый режим «Wildberries для бизнеса» уже доступен всем пользователям платформы. Активировать его можно в личном профиле мобильного приложения.

После включения режима интерфейс автоматически изменится под задачи бизнеса. В поисковой выдаче и рекомендациях будут отображаться только товары, которые доступны для покупки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. На специализированной витрине компании могут приобрести продукцию для офисов, торговли, производства, строительства, сферы услуг и других направлений бизнеса.

Предприниматели смогут сразу видеть цены с НДС

После перехода в B2B-режим в профиле пользователя появятся реквизиты компании.

Кроме того, в карточках товаров и корзине можно будет оформить покупку от имени бизнеса. Для части продукции стоимость будет указана сразу с учётом НДС.

Новый режим позволяет быстро переключаться между личным и корпоративным профилями, выбирать организацию, на которую оформляется заказ, и оплачивать покупки напрямую с расчётного счёта компании.

Обновление упростит корпоративные закупки

Директор B2B-направления RWB Олег Винжегин отметил, что компания продолжает развивать инструменты для корпоративных клиентов и стремится сделать процесс закупок таким же удобным, как обычные покупки для личных нужд.

«Новый B2B-режим в мобильном приложении помогает предпринимателям быстрее находить подходящие товары, видеть необходимую информацию о НДС и оформлять заказы для своей компании в несколько кликов», — отметил директор B2B-направления RWB Олег Винжегин.

Контекст

Wildberries запустила пилотный проект по экспорту российских товаров в КНР. Теперь китайские предприниматели смогут закупать продукцию российских производителей оптом через инфраструктуру маркетплейса, оформляя заказы, документы и логистику на платформе. На первом этапе компания будет вручную отбирать поставщиков и покупателей, а в дальнейшем планирует полностью автоматизировать процесс.

Wildberries запустила экспорт российских товаров в Китай — компания будет сама отбирать заявки продавцов на закупки В будущем система начнёт работать автоматически Читайте также

В компании отмечают, что новый сервис должен упростить выход российских производителей на китайский рынок, где сохраняется спрос, в том числе на натуральные продукты и косметику. Wildberries работает с китайскими продавцами с 2023 года, а теперь расширила сотрудничество, запустив экспорт товаров из России в Китай.