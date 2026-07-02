45% россиян изучают топ-менеджмент компании до трудоустройства — начальников оценивают через соцсети и отзывы

Почти половина соискателей — 45% — изучают будущих руководителей ещё до трудоустройства, следует из исследования hh.ru и сервиса Dream Job. Публичный статус руководителя вызывает доверие к компании у 33% соискателей. Наибольший риск для HR-бренда представляют токсичность, обесценивание и некомпетентность начальников.

Публичность руководителя влияет на выбор работодателя

Открытость топ-менеджмента стала значимым фактором при выборе места работы. Через статьи, соцсети и отзывы соискатели пытаются заранее понять, как в команде принято говорить о задачах, развитии и результатах, выяснили аналитики hh.ru и Dream Job

Публичный статус руководства имеет решающее значение для 45% соискателей:

33% говорят, что это формирует доверие к компании;

12% — чувство гордости за неё.

Открытость будущего непосредственного начальника вдохновляет 48,2% специалистов.

Для бизнеса прозрачность лидера даёт и конкретные преимущества:

54% респондентов считают, что она помогает привлекать выгодные партнёрства;

51% — укреплять доверие клиентов;

43% — нанимать сильных специалистов.

Токсичность и некомпетентность руководства — главные причины увольнений

По данным Dream Job, в отзывах о руководителях выделяется восемь типов негативных черт начальников. Самый распространённый — агрессия: она встречается в 13,31% отзывов. Из-за нее готовы уйти 48,2% сотрудников, но 68,31% всё же готовы рекомендовать компанию.

Наибольший ущерб HR-бренду наносят более редкие маркеры поведения руководителя — они встречаются лишь в 0,7 -1% отзывов:

при токсичности об увольнении задумываются 84,88% сотрудников;

при обесценивании — 84,43%;

при некомпетентности руководителя — 83,98%;

при фаворитизме — 81,39%.

Готовность рекомендовать работодателя с токсичным отношением к сотрудникам падает до 11–25%.

Топ-менеджеров хвалят в отзывах чаще, чем линейных руководителей

Топ-менеджмент чаще получает одобрение от сотрудников. В 58,61% положительных комментариев высшее руководство хвалят за поддержку и содействие профессиональному росту. Критика в адрес стиля управления встречается в 47% случаев.

У среднего менеджмента показатели снижаются: их отношение к работникам одобряют 43,68% опрошенных, а критикуют — 41,7%. Линейные руководители получают позитивные отзывы лишь в 41,11% случаев, критику — в 34,05%.

Чаще всего на руководителей жалуются в НКО и сфере искусства

Лидерами по числу жалоб на руководителей стали три отрасли:

общественная деятельность, благотворительность и НКО — 35,18% от общего числа отзывов;

искусство и культура — 32,04%;

образование — 31,56%.

Минимальный уровень недовольства руководством зафиксирован в телекоме — 22,07%.

Контекст

По данным исследования SuperJob, с психологическим давлением и злоупотреблением властью со стороны начальства сталкивались 42% экономически активных россиян. Доля таких случаев за последние годы выросла на треть: в 2019 году о подобном опыте сообщали 31% опрошенных, в 2021-м — 36%, в 2023-м — 40%, в 2024-м — 45%.

Женщины чаще мужчин говорят об абьюзе со стороны руководства — 47% против 37%. Наиболее уязвимая группа — сотрудники 35–45 лет: 49% из них сталкивались с давлением начальства. Самыми распространёнными формами абьюза россияне назвали психологическое давление, самодурство и прямые нарушения трудового законодательства.