45% россиян изучают топ-менеджмент компании до трудоустройства — начальников оценивают через соцсети и отзывы

45% россиян изучают топ-менеджмент компании до трудоустройства — начальников оценивают через соцсети и отзывыПубличный статус руководителя вызывает доверие у 33% соискателей
Почти половина соискателей — 45% — изучают будущих руководителей ещё до трудоустройства, следует из исследования hh.ru и сервиса Dream Job. Публичный статус руководителя вызывает доверие к компании у 33% соискателей. Наибольший риск для HR-бренда представляют токсичность, обесценивание и некомпетентность начальников.
Публичность руководителя влияет на выбор работодателя
Открытость топ-менеджмента стала значимым фактором при выборе места работы. Через статьи, соцсети и отзывы соискатели пытаются заранее понять, как в команде принято говорить о задачах, развитии и результатах, выяснили аналитики hh.ru и Dream Job
Публичный статус руководства имеет решающее значение для 45% соискателей:
- 33% говорят, что это формирует доверие к компании;
- 12% — чувство гордости за неё.
Открытость будущего непосредственного начальника вдохновляет 48,2% специалистов.
Для бизнеса прозрачность лидера даёт и конкретные преимущества:
- 54% респондентов считают, что она помогает привлекать выгодные партнёрства;
- 51% — укреплять доверие клиентов;
- 43% — нанимать сильных специалистов.
Токсичность и некомпетентность руководства — главные причины увольнений
По данным Dream Job, в отзывах о руководителях выделяется восемь типов негативных черт начальников. Самый распространённый — агрессия: она встречается в 13,31% отзывов. Из-за нее готовы уйти 48,2% сотрудников, но 68,31% всё же готовы рекомендовать компанию.
Наибольший ущерб HR-бренду наносят более редкие маркеры поведения руководителя — они встречаются лишь в 0,7 -1% отзывов:
- при токсичности об увольнении задумываются 84,88% сотрудников;
- при обесценивании — 84,43%;
- при некомпетентности руководителя — 83,98%;
- при фаворитизме — 81,39%.
Готовность рекомендовать работодателя с токсичным отношением к сотрудникам падает до 11–25%.
Топ-менеджеров хвалят в отзывах чаще, чем линейных руководителей
Топ-менеджмент чаще получает одобрение от сотрудников. В 58,61% положительных комментариев высшее руководство хвалят за поддержку и содействие профессиональному росту. Критика в адрес стиля управления встречается в 47% случаев.
У среднего менеджмента показатели снижаются: их отношение к работникам одобряют 43,68% опрошенных, а критикуют — 41,7%. Линейные руководители получают позитивные отзывы лишь в 41,11% случаев, критику — в 34,05%.
Чаще всего на руководителей жалуются в НКО и сфере искусства
Лидерами по числу жалоб на руководителей стали три отрасли:
- общественная деятельность, благотворительность и НКО — 35,18% от общего числа отзывов;
- искусство и культура — 32,04%;
- образование — 31,56%.
Минимальный уровень недовольства руководством зафиксирован в телекоме — 22,07%.
Контекст
По данным исследования SuperJob, с психологическим давлением и злоупотреблением властью со стороны начальства сталкивались 42% экономически активных россиян. Доля таких случаев за последние годы выросла на треть: в 2019 году о подобном опыте сообщали 31% опрошенных, в 2021-м — 36%, в 2023-м — 40%, в 2024-м — 45%.
Женщины чаще мужчин говорят об абьюзе со стороны руководства — 47% против 37%. Наиболее уязвимая группа — сотрудники 35–45 лет: 49% из них сталкивались с давлением начальства. Самыми распространёнными формами абьюза россияне назвали психологическое давление, самодурство и прямые нарушения трудового законодательства.