42% сотрудников в России сталкивались с абьюзом на работе

42% работников в России сталкивались с абьюзом со стороны руководства: самая уязвимая группа — сотрудники 35–45 лет
Почти каждый второй экономически активный россиянин сталкивался с психологическим давлением со стороны руководства, а каждый четвертый — со стороны коллег. По данным исследования SuperJob, чаще всего от абьюза страдают женщины. Для 6 из 10 россиян «красные флаги» в поведении начальства становятся поводом задуматься об увольнении.
Россияне стали чаще замечать проявления абьюза со стороны руководства
Согласно исследованию SuperJob, с психологическим давлением и злоупотреблением властью со стороны начальства лично сталкивались 42% экономически активных россиян. О неподобающем поведении коллег сообщили 27% опрошенных.
Доля россиян, которые лично сталкивались с психологическим давлением и злоупотреблением властью на работе, за последние годы выросла на треть:
-
в 2019 году о таком опыте сообщили 31% опрошенных;
-
в 2021 году — 36%;
-
в 2023 году — 40%;
-
в 2024 году — 45%;
- в 2026 году — 42%.
Женщины чаще мужчин говорят об абьюзе как со стороны руководства (47% против 37%), так и со стороны коллег (29% против 25%).
Наиболее уязвимая группа — сотрудники 35–45 лет
Россияне в возрасте 35–45 лет чаще других сталкиваются с негативным поведением на работе. Абьюз со стороны руководства отметили 49% респондентов этой группы, давление со стороны коллег — 38%.
Среди работников младше 34 лет с абьюзом начальства сталкивались 38%, а среди сотрудников старше 45 лет — 42%.
О нездоровом отношении со стороны руководства чаще сообщали сотрудники с высшим образованием — 45%. В то же время от токсичного поведения коллег чаще страдают работники со средним профессиональным образованием — 38%.
Каждый четвертый назвал абьюзом нарушения трудового законодательства
Самыми распространёнными формами абьюза со стороны руководства россияне назвали психологическое давление и самодурство — по 28% упоминаний.
Каждый четвертый респондент (25%) относит к абьюзу прямые нарушения трудового законодательства: принуждение к сверхурочной работе, неоплачиваемый труд, препятствование уходу на больничный и задержки зарплаты.
Также среди частых проявлений — публичные унижения (20%), игнорирование и высокомерие (19%) и систематические необоснованные придирки (16%).
Необоснованные придирки — главный источник токсичности в коллективе
Со стороны коллег самым серьезным проявлением негативного поведения респонденты назвали необоснованные придирки — 35%.
28% опрошенных говорят об общей токсичности атмосферы в коллективе, 25% — о психологическом давлении. Среди травмирующих действий также называют публичную критику (23%), распространение сплетен и настрой команды против сотрудника (по 18%).
Больше половины готовы уволиться из-за токсичного руководителя
Для 58% россиян токсичное поведение начальства является поводом для увольнения при первых признаках абьюза. В случае давления со стороны коллег доля сторонников немедленного ухода ниже — 48%.
Женщины чаще мужчин поддерживают радикальные решения. При абьюзе со стороны руководства увольнение поддерживают 62% россиянок и 54% мужчин, при токсичном поведении коллег — 51% и 44% соответственно.
Россияне с доходом от 150 тыс. рублей в месяц чаще других готовы увольняться из-за абьюза со стороны руководства — 65%. При этом из-за токсичных коллег они увольняются реже — 39%.
