Бизнес сокращает расходы: только 10% сотрудников в России получили повышение зарплат в начале 2026 года
Самую слабую динамику показывают зарплаты в IT-сфере
Работодатели в I квартале 2026 года стали повышать зарплаты россиянам на треть реже, чем годом ранее, сообщили «Известия». Только у 10% сотрудников вырос доход (год назад — у 14%). По оценке экспертов, такая динамика сохранится из-за снижения спроса в ряде отраслей и необходимости компаний оптимизировать издержки.
Только 3% получили и повышение, и новую должность
Одновременно карьерный рост и увеличение дохода в начале 2026 года получили лишь 3% россиян, говорится в исследовании сервисов «Работа.ру» и «Подработка», на которое ссылаются «Известия».
В большинстве случаев (67%) прибавка составляла около 10%. Почти каждому четвёртому зарплату увеличили на 20%. Рост на 30–50% отметили 7% сотрудников, а более чем в полтора раза — только 1% опрошенных.
Компании сокращают расходы и ограничивают рост зарплат
Замедление роста зарплат началось ещё в 2025 году и сохраняется в 2026-м, отмечают эксперты «Известий». На фоне повышения фискальной нагрузки и охлаждения экономики компании переходят к оптимизации расходов и сдерживают увеличение фонда оплаты труда.
Дополнительное давление оказывает высокая стоимость заёмного финансирования, которая ограничивает возможности бизнеса для роста расходов. Одновременно внедрение искусственного интеллекта влияет на рынок труда: компании могут сокращать не столько персонал, сколько темпы найма, особенно в сегменте рутинных профессий.
Средняя зарплата в России — 86,2 тыс. рублей
Средняя зарплата в вакансиях в I квартале 2026 года составила 86,2 тыс. руб., увеличившись на 13% год к году, пишут «Известия» со ссылкой на данные hh.ru.
Наибольший рост в абсолютных значениях показали:
- сварщики (+148,1 тыс. рублей),
- монтажники (+64,7 тыс.),
- руководители групп разработки (+58 тыс.),
- геологи (почти +50 тыс.),
- технические писатели (+40,7 тыс.).
Наиболее заметное торможение роста зарплат наблюдается в IT-сфере — всего +5,6% за год. Спрос на программистов при этом сохраняется, в основном в обрабатывающей промышленности, IT и финансовом секторе.
В целом рост зарплат пока превышает инфляцию: по итогам января 2026 года она составила 4,87% в Москве и 6% по России.
41% готовы сменить работу, если не получат прибавки
Во II квартале 2026 года треть россиян ожидает повышения зарплаты на 10%, ещё 27% — на 20%. При отсутствии роста доходов 41% планирует искать новую работу, а 14% — подработку. Ещё 6% готовы увеличивать нагрузку и перевыполнять планы, 23% пока не определились со стратегией, а 16% не собираются предпринимать никаких действий.
Как отмечают эксперты «Известий», замедление роста зарплат, скорее всего, сохранится: на динамику влияют состояние мировой экономики, санкции и внутренний спрос. В большинстве компаний штаты уже укомплектованы, а уровень доходов сотрудников считается достаточным, поэтому в начале года прибавки ограничены.
