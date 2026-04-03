Бизнес сокращает расходы: только 10% сотрудников в России получили повышение зарплат в начале 2026 года

Работодатели в I квартале 2026 года стали повышать зарплаты россиянам на треть реже, чем годом ранее, сообщили «Известия». Только у 10% сотрудников вырос доход (год назад — у 14%). По оценке экспертов, такая динамика сохранится из-за снижения спроса в ряде отраслей и необходимости компаний оптимизировать издержки.

Только 3% получили и повышение, и новую должность

Одновременно карьерный рост и увеличение дохода в начале 2026 года получили лишь 3% россиян, говорится в исследовании сервисов «Работа.ру» и «Подработка», на которое ссылаются «Известия».

В большинстве случаев (67%) прибавка составляла около 10%. Почти каждому четвёртому зарплату увеличили на 20%. Рост на 30–50% отметили 7% сотрудников, а более чем в полтора раза — только 1% опрошенных.

Компании сокращают расходы и ограничивают рост зарплат

Замедление роста зарплат началось ещё в 2025 году и сохраняется в 2026-м, отмечают эксперты «Известий». На фоне повышения фискальной нагрузки и охлаждения экономики компании переходят к оптимизации расходов и сдерживают увеличение фонда оплаты труда.

Дополнительное давление оказывает высокая стоимость заёмного финансирования, которая ограничивает возможности бизнеса для роста расходов. Одновременно внедрение искусственного интеллекта влияет на рынок труда: компании могут сокращать не столько персонал, сколько темпы найма, особенно в сегменте рутинных профессий.

Средняя зарплата в России — 86,2 тыс. рублей

Средняя зарплата в вакансиях в I квартале 2026 года составила 86,2 тыс. руб., увеличившись на 13% год к году, пишут «Известия» со ссылкой на данные hh.ru.

Наибольший рост в абсолютных значениях показали:

сварщики (+148,1 тыс. рублей),

монтажники (+64,7 тыс.),

руководители групп разработки (+58 тыс.),

геологи (почти +50 тыс.),

технические писатели (+40,7 тыс.).

Наиболее заметное торможение роста зарплат наблюдается в IT-сфере — всего +5,6% за год. Спрос на программистов при этом сохраняется, в основном в обрабатывающей промышленности, IT и финансовом секторе.

В целом рост зарплат пока превышает инфляцию: по итогам января 2026 года она составила 4,87% в Москве и 6% по России.

41% готовы сменить работу, если не получат прибавки

Во II квартале 2026 года треть россиян ожидает повышения зарплаты на 10%, ещё 27% — на 20%. При отсутствии роста доходов 41% планирует искать новую работу, а 14% — подработку. Ещё 6% готовы увеличивать нагрузку и перевыполнять планы, 23% пока не определились со стратегией, а 16% не собираются предпринимать никаких действий.

Как отмечают эксперты «Известий», замедление роста зарплат, скорее всего, сохранится: на динамику влияют состояние мировой экономики, санкции и внутренний спрос. В большинстве компаний штаты уже укомплектованы, а уровень доходов сотрудников считается достаточным, поэтому в начале года прибавки ограничены.